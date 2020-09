Stand: 29.09.2020 07:25 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bus-Streik: Ausfälle in Kiel, Lübeck und Flensburg

Wer heute Morgen in Kiel, Lübeck und Flensburg auf den Bus angewiesen ist, muss umplanen. Dort bleiben fast alle kommunalen Busse bis 9 Uhr in ihren Depots. Die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik aufgerufen. Auch in Hamburg wird gestreikt. Laut Hochbahn AG fahren die U-Bahnen und vereinzelte Busse nicht. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg könnte es erhebliche Einschränkungen geben. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2020 07:00

Corona in SH: 38 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.724 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 28.9.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 38 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Diese Zahl ist seit drei Wochen gleich geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2020 10:00

French Open: Erstrunden-Aus für Kerber

Tennisspielerin Angelique Kerber ist nach einem schwer enttäuschenden Auftritt wie im Vorjahr krachend in der ersten Runde der French Open gescheitert. Die dreimalige Majorsiegerin aus Kiel unterlag der erst 19 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan am Montagabend völlig überraschend mit 3:6, 3:6. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2020 06:00

Steigende Corona-Zahlen: Kommunen in SH reagieren

Die Städte Flensburg, Rendsburg und Wesselburen (Kreis Dithmarschen) sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Pinneberg haben mit einer starken Zunahme von Corona-Infektionen zu tun. Noch liegt Flensburg beim Corona-Richtwert knapp unter 30. Doch erst Mitte bis Ende der Woche liegen dort die Testergebnisse von mehreren Hundert Schülern vor. Im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde gilt ab sofort: Private Veranstaltungen mit 25 oder mehr Menschen müssen spätestens drei Tage vor Beginn angemeldet werden. In Wesselburen bleiben unter anderem Sportplatz, Spielplätze und die Bücherei bis zum 11. Oktober geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2020 06:00

Wetter: Meist trocken und bis zu 20 Grad

Heute wird es nach Nebelauflösung teils heiter, teils wolkig und meist trocken. Von der Nordsee her ist es zeitweise stark bewölkt und im Verlauf gibt es etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad auf Eiderstedt bis 20 Grad in Schwarzenbek. Der Wind wehr schwach, an der Nordsee mäßig aus Süd bis Südost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 15 Grad in Leck bis 17 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2020 08:05

