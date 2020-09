Stand: 24.09.2020 07:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weiter Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein werden heute fortgesetzt. Schwerpunkte sind Kiel und Schleswig. In Kiel sollen laut Gewerkschaft ver.di unter anderem Beschäftige beim Ordnungsamt und den Abfallbetrieben nicht arbeiten. Viele Erzieher wollen sich demnach anschließen. Deshalb werden heute nach Angaben der Stadt wohl die meisten Kitas geschlossen bleiben. In Schleswig sind vor allem Stadtwerke und Helios Klinikum betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 06:00

Arbeiter sperren A210 am Autobahnkreuz Rendsburg

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr ist die A210 ab 09 Uhr bei Bredenbek in Richtung Rendsburg dicht. Bis 15 Uhr sollen einige Löcher im Asphalt geflickt werden. Morgen Vormittag wird die A210 dann in der Gegenrichtung ausgebessert, also bei Schacht-Audorf. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 07:00

Geld für Fischer

Vertreter des EU-Parlaments, der Kommission und der Länder haben sich in Brüssel auf eine Finanzhilfe für Ostseefischer geeinigt. Dabei geht es um eine Abwrackprämie, die die EU Fischern für ihre Boote zahlen will. Geplant sind zwischen 50.000 und 850.000 Euro - je nach Größe des Kutters. So sollen die Flotten verkleinert werden, damit sich die Fischbestände in der Ostsee erholen können. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 06:00

Wegen Corona: Urlaub bitte in SH

Die Landesregierung rät von Herbstferien außerhalb Schleswig-Holsteins ab. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, in kaum einer anderen Region sei es derzeit sicherer als in Schleswig-Holstein. Er hatte vorher mitgeteilt, dass es erst einmal keine weitere Corona-Lockerungen im Land geben werde, um die bestehenden Lockerungen beibehalten zu können. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 06:00

Sieg für SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Gruppenphase der Handball-Champions-League auch das zweite Spiel gewonnen. Die Flensburger siegten auswärts beim französischen Meister Paris St. Germain mit 29:28. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 06:00

Regionalliga: Siege für Lübeck, Flensburg und Norderstedt

In der Fußball-Regionalliga Nord haben gestern Abend alle fünf Teams aus Schleswig-Holstein gespielt. Der Heider SV verlor sein Heimspiel gegen Aufsteiger Phönix Lübeck mit 0:3. Weiche Flensburg gewann mit 1:0 gegen Drochtersen/Assel und bleibt ungeschlagen Spitzenreiter. Eintracht Norderstedt drehte einen zwischenzeitlichen Rückstand gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV noch in einen 3:2-Erfolg. Die Zweite von Holstein Kiel verlor dagegen mit 1:2 bei Altona 93. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2020 06:00

Wetter: Erst Regen, später freundlich

Heute ist es anfangs noch wolkig und es gibt einzelne Schauer, die aber rasch nach Osten abziehen. Später wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in St. Peter-Ording bis 19 Grad in Timmendorfer Strand. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, nach Nordfriesland hin starker Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, auf den Nordfriesischen Inseln teils Sturmböen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 15 Grad an der Hohwachter Bucht, 16 Grad in Husum und 17 Grad in Pinneberg.

