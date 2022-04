Stand: 19.04.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Oster-Tourismus: Lübecker Bucht zieht positive Bilanz

Die Hotels und Restaurants in der Lübecker Bucht waren über Ostern gut gebucht. Laut Tourismus-Agentur lag die Auslastung bei 90 Prozent. An den Stränden und den Promenaden tummelten sich viele Einheimische und auswärtige Gäste. Auch an anderen touristischen Orten wie St. Peter-Ording oder Westerland auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) waren viele Menschen unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Verletzte bei Unfällen auf B207

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der B207 zwischen Ratzeburg und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind gestern mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am späten Nachmittag in Höhe Marienwohlde zwei Autos frontal zusammengestoßen - vermutlich nach einem missglückten Überholmanöver. Eine 58-jährige Autofahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, eine 47-Jährige wurde schwer verletzt. Zuvor geriet laut Polizei ein Getreidelaster auf der Bundesstraße in Höhe Fredeburg in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Auto mit Wohnwagen zusammen. Ein weiteres Fahrzeug stieß gegen den Anhänger. Fünf Menschen wurden verletzt, einer schwer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Afrika-Ausstellung wird verlängert

Die beliebte Afrika-Ausstellung im Lübecker Museum für Natur und Umwelt wird aufgrund der hohen Nachfrage verlängert. Wie die Stadt mitteilte, seien die meisten Führungen schon weit im Voraus ausgebucht. Daher werden die verschiedenen Skulpturen und Exponate noch bis zum 24. Juli ausgestellt. Das ursprüngliche Ende der Ausstellung wäre am bis 29. Mai gewesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 638,4. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 615,1. Ostholstein meldet 838,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 727,7. Allerdings wurden über Ostern kaum aktuelle Zahlen übermittelt, die Werte sind also nicht aussagekräftig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

