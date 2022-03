Stand: 24.03.2022 11:16 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Bundespolizei ermittelt nach umstrittener Greenpeace-Aktion vor Fehmarn

Die Umweltschutzorganisation hat am Mittwoch einen russischen Öltanker während der Fahrt mit den Worten "Oil fuels war" beschrieben - "Öl befeuert den Krieg". Damit wollte die Organisation gegen die weiterlaufenden Energietransporte aus Russland protestieren. Greenpeace war mit mehreren Schlauchbooten und dem Zweimaster "Beluga 2" von Heiligenhafen aus in Richtung Fehmarnbelt gestartet. Davon hatte auch die Wasserschutzpolizei Wind bekommen, allerdings prangten die gelben Buchstaben bereits am Rumpf des 250 Meter langen Tankers, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Wasserschutzpolizei entdeckte dafür aber fünf Schwimmer, die vor dem Frachter ins Wasser gesprungen waren. Das Schiff musste daraufhin mehrfach seinen Kurs ändern. Zurück im Hafen nahm die Polizei die Personalien der Greenpeace-Mitglieder auf. Die Bundespolizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

Verschüttete Marzipantorte soll ausgestellt werden

Die berühmte verschüttete Lübecker Marzipantorte bekommt eine eigene Ausstellung. Sie wird von heute an im Museum Holstentor präsentiert. Archäologen hatten die nahezu unversehrte, aber rußschwarze Torte aus dem Jahr 1942 bei Ausschachtungsarbeiten in der Innenstadt entdeckt. Sie war offenbar bei dem Bombenangriff auf Lübeck am Palmsonntag 1942 verschüttet worden. Neben der Torte sollen laut Stadt auch weitere ausgewählte Funde gezeigt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

