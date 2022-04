Stand: 14.04.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Gute Buchungslage über Ostern auf nordfriesischen Inseln

Auch in diesem Jahr haben wieder viele Menschen ihren Osterurlaub auf einer der vier nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt gebucht. Nach Angaben der Sprecher der Tourismusbüros sind die Unterkünfte gut ausgelastet. Es gibt aber in allen Kategorien noch freie Plätze. Die Anreisewelle wird sich voraussichtlich über die nächsten Tage verteilen. Für die Anreise nach Sylt empfiehlt die Deutsche Bahn, die Autozüge am frühen Morgen oder späten Abend zu nehmen und zu reservieren. Auf den Fähren ab Dagebüll gibt es noch früh morgens und spät abends freie Plätze. Wegen des Niedrigwassers sollten Urlauber vor Abfahrt den Fahrplan checken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Zeugen nach bewaffnetem Raubüberfall auf Kiosk in Flensburg gesucht

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr haben zwei unbekannte Täter einen Kiosk in der Harrisleer Straße in Flensburg überfallen. Nach Angaben der Polizei haben die beiden Männer zuerst eine Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und sind danach mit mehreren hundert Euro Beute geflüchtet. Einer der Männer ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze Mütze, einen schwarzen Rucksack und eine dunkle OP-Maske. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und schlank und hatte kurzgeschorene Haare. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle OP-Maske und schwarze Schuhe. Zeugen sollen sich an die Polizeidienststelle in Flensburg wenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.254,6. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.151,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 946,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.132,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

