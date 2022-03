Stand: 28.03.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Helfernetzwerk in Schleswig

Viele Hilfsorganisationen melden, dass die Spendenbereitschaft in Deutschland so hoch ist wie noch nie. Nicht nur Geld, sondern auch Kleidung, Bettwäsche, Wohnraum, oder Nahrungsmittel. Damit in Schleswig die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht zusätzlich durch Doppelstrukturen belastet werden, gibt es dort nun ein Helfernetzwerk, dass sich auf Initiative der Stadt am Wochenende gegründet hat. Allein der Kreis Schleswig-Flensburg rechnet nun wöchentlich mit bis zu 150 neuen Geflüchteten im Kreisgebiet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

"Exe" für Autos gesperrt

Ab sofort ist in Flensburg die "Exe" wieder für Autos gesperrt. Von kommendem Wochenende an findet dort der Frühjahrs-Jahrmarkt statt. Die Stadt bittet Autofahrer, ihre Wagen nicht mehr dort abzustellen. Der gesamte Platz wird für den Aufbau und Ablauf des Jahrmarktes benötigt. Erst in rund zwei Wochen wird der Platz wieder freigegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Landesmuseen spenden Tageseinnahmen

Gelb und Blau: Am Sonntagabend leuchtete das Schloss Gottorf in den ukrainischen Landesfarben. Damit ging der Spendentag des Landesmuseen zu Ende. Die gesamten Tageseinnahmen aller Landesmuseen, also auch von Schloss Gottorf, dem Wikingermuseum Haithabu (beide Kreis Schleswig-Flensburg), dem Freilichtmuseum Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder dem Kloster Cismar (Kreis Ostholstein), werden an ein Hilfsprojekt für ukrainische Kriegsgeflüchtete gespendet, das vom paritätischen Wohlfahrtsverband, den Sparkassen und der Investitionsbank ins Leben gerufen wurde. Mit diesen Mitteln sollen Spielangebote, Ausflüge oder Muttercafès ermöglicht werden. Ziel ist es, in den kommenden Monaten knapp drei Millionen Euro zu sammeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt souverän bei der MT Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hat nachgezogen: Einen Tag nach dem Sieg des THW Kiel beim SC Magdeburg gelang dem Handball-Bundesligisten von der deutsch-dänischen Grenze am Sonntag ein 32:26 (18:12) bei der MT Melsungen. Der HSV Hamburg gewann mit 27:23 (11:11) bei GWD Minden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.493,3, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 1.652,1 und im Kreis Nordfriesland bei 2.070,0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

