Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Dänemark weist weiter Flüchtlinge aus Ukraine ab

Am Wochenende hat Dänemark an der Grenze erneut zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine abgewiesen. Nachdem bereits Ende vergangener Woche 35 Menschen die Einreise verwehrt wurde, sind nach Angaben von Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) am Wochenende 45 weitere Menschen an der Einreise gehindert worden. Sie mussten zurück nach Flensburg und kamen dort in der Flüchtlingsunterkunft unter. In den sozialen Netzwerken appellierte Lange an die Dänische Regierung, in dieser Zeit Teamgeist zu zeigen, um die Situation gemeinsam zu lösen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Flüchtlingsunterkunft in Husum bereit

Auch der Kreis Nordfriesland hat jetzt eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. In der Messehalle in Husum wurden 29 Zelte aufgebaut, in denen jeweils bis zu zwölf Personen unterkommen können. Für die ankommenden Kinder gibt es eine Spielecke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Viel zu tun für die Feuerwehren in der Nacht - Zwei Verletzte

Im Anbau eines Wohnhauses in Löwenstedt in Nordfriesland ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren die Löscharbeiten schwierig, weil in dem Raum eine Hackschnitzel-Heizung stand. Verletzt wurde niemand. Auch weiter südlich in Stapel im Kreis Schleswig-Flensburg fing ein Wohnhaus Feuer. Zwei der drei Bewohner wurden lebensgefährlich verletzt. Die Brandursachen sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Nach Corona-Pause: Tour de Flens findet im Mai statt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause organisiert das Glücksburger Bildungszentrum Artefact im Mai wieder die Tour de Flens. Das ist eine grenzübergreifende Tour mit Elektro-Autos, die Station in Flensburg, Pattburg und Sönderhav machen wird. Vor Ort können sich Interessierte bei den Fahrern über den Alltag mit E-Autos informieren. Wer mitfahren möchte, kann sich jetzt unter tour-de-flens.eu. dafür anmelden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

"Kanzelreden": Lars Harms vom SSW im Schleswiger Dom

"Wir müssen alles tun, um das Friedens-Fundament in Europa wieder zu festigen, Stärke zu zeigen - auch wenn es uns selbst weh tun kann." Das sagte mit Blick auf die Lage in der Ukraine am Sonntag im Schleswiger Dom der Spitzenkandidat des SSW für die Landtagswahl im Mai, Lars Harms. Im Rahmen der "Kanzelreden" sprechen dort in den kommenden Wochen die Spitzenkandidaten der größten Parteien. In Deutschland wachse die Zahl der Sozialleistungsempfänger, die die rasant steigenden Preise für Energie, Lebensmittel und Wohnen zahlen müssen - denen müssten wir eine Chance geben, weiter am Leben teilhaben zu können, so Harms. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

