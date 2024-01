Stand: 09.01.2024 10:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauernproteste: Erste Bilanz für Kiel und Umgebung

Die Bauernproteste liefen am Montag auch in Kiel und Umgebung noch bis in die Abendstunden. Uta von Schmidt-Kühl von der Bewegung "Land schafft Verbindung" zog im Anschluss ein positives Fazit. Insgesamt haben aus Kiel und dem Kreis Plön 1.400 Menschen an dem Protest teilgenommen. Laut Polizei Kiel hat es zwar Verzögerungen im Straßenverkehr gegeben, die Proteste seien aber ruhig und ohne Störungen verlaufen. Auch in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde verliefen die Proteste ohne Zwischenfälle. An zwei Stellen lag laut laut Polizeisprecher zwar keine Genehmigungen für Demonstrationen vor, dort habe man sich mit den Beteiligten aber auf Mahnwachen geeinigt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Zwei Kielerinnen bei Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

Zwei Kielerinnen nehmen heute auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin teil. Lena Kruit und Lisa Macheleidt bieten mit ihrem Verein "MeerManege e.V." ehrenamtlich ein offenes Zirkusangebot an. "Sie sind ausgewählt worden, weil sie ein offenes Zirkusangebot für alle Generationen anbieten, also von Jung bis Alt, und weil Zirkuspädagogik und soziale Nachhaltigkeit da besonders zukunftsweisend miteinander verbunden haben", begründet die Sprecherin des Bundespräsidenten die Einladung. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

