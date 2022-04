Stand: 13.04.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Bessere Urlaubssaison als im Vorjahr erwartet

Touristiker und Tourismusbetriebe an der Westküste starten mit positiven Erwartungen in die Urlaubssaison 2022. Nach Angaben der Tourismus-Zentrale St.Peter-Ording sind die Quartiere für Ostern und den Sommer zwar noch nicht ausgebucht. Dafür wird aber auf eine gleichmäßigere Verteilung als im vergangenen Jahr gehofft, weil anders als 2021 jetzt kaum noch Einschränkungen wegen Corona bestehen. Der Deutsche Hotel- und Gastättenverband (Dehoga) kommt für Dithmarschen zu einer ähnlichen Einschätzung: Sowohl in der Gastronomie, als auch in der Hotellerie, bei Veranstaltungen und Feiern erwartet der Verband eine viel bessere Saison als noch im vergangenen Jahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Bauhandwerk erwartet wirtschaftliche Probleme

Baubetriebe und Handwerk im Land stellen sich auf schwierige Zeiten ein. Nach Angaben der Handwerkskammern im Land gerieten bereits durch die Corona-Pandemie Lieferketten ins Stocken. Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine verschlechtere sich die Lage erneut. Demnach würden sich massive Probleme bei der Materialbeschaffung und mit den explodierenden Energiekosten abzeichnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Nordfriesen mit landesweit zweithöchstem Pro-Kopf-Einkommen in SH

Im Kreis Nordfriesland wohnen die Menschen mit dem zweithöchsten verfügbaren Einkommen der Kreise in Schleswig-Holstein. Das ist das Ergebnis einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach haben die Nordfriesen ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 27.350 Euro netto. In Dithmarschen sind das 24.426 Euro sowie in Steinburg 23.563 Euro. Spitzenreiter ist das Herzogtum-Lauenburg mit 27.665 Euro. Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Wissenschaftler die Summe der Einkommen aus Vermögen und Erwerbstätigkeit, minus Steuern und Sozialabgaben, gerechnet auf alle Einwohnerinnen und Einwohner. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.420,6, im Kreis Nordfriesland bei 1.220,5 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg mit 1.024,4 wieder über der 1.000er-Schwelle. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.133,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 08:30 Uhr