LNG Terminal soll schneller kommen

Das LNG Terminal soll so schnell wie möglich in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gebaut werden. Damit es bereits in zwei, spätestens drei Jahren seinen Betrieb aufnehmen kann, soll das Landesplanungsrecht geändert werden. Die Jamaika-Koalition will drei Punkte im Planungsrecht ändern. Es muss ein gesetzlicher Bedarf für das Terminal festgestellt werden. Außerdem sollen die Genehmigungsbehörden einen vorzeitigen Baubeginn erlauben dürfen, bis sie die endgültige Baugenehmigung erteilen. Nur so können Projekte wie das LNG-Terminal erheblich beschleunigt werden, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Vorbild sei Tesla. In der Gigafabrik rollte 18 Tage nach der Baugenehmigung das erste Modell vom Band. Die am LNG beteiligten Parteien könnten diesem Beispiel folgen. Ende April soll der Landtag den Gesetzesänderungen zustimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Noch kein Urteil im Gerichtsprozess um Jetski Unfall

Im Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Mann aus Ellerau (Kreis Segeberg) ist vor dem Amtsgericht Itzehoe noch kein Urteil gesprochen worden. Der Mann soll im August 2020 mit einem Jetski auf der Elbe einen tödlichen Unfall verursacht haben. Er war nachts vom Hafen Kollmar aus mit einer 33-jährigen Begleiterin mit dem Jetski auf die Elbe gefahren. Beide hatten Drogen und Alkohol konsumiert und kollidierten an einem Leitdamm. Der Mann erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seine Begleiterin starb an ihren schweren Verletzungen. Wer zu dem Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich am Steuer saß, konnte wegen sich widersprechender Zeugenaussagen noch nicht geklärt werden. Jetzt soll ein Gutachter hinzugezogen werden. Der nächste Verhandlungstermin ist der 29. April. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Investitionen SH Netz

Die SH Netz will den Ausbau regenerativer Energien weiter vorantreiben und investiert deshalb 37 Millionen Euro in die Strom- und Gasnetze im Kreis Steinburg. Damit die Netz-Anlagen mehr grünen Strom aufnehmen können, werden die Umspannwerke Wilster-West und Büttel erweitert. Mit dem grünen Strom soll in Brunsbüttel grüner Wasserstoff produziert werden. Mehr Windparks, mehr Solaranlagen, mehr Wasserstoff-Produktion - all das mache eine Erweiterung der jetzigen Anlagen notwendig, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Ofen-Explosion in Sankt Peter-Ording

Nach der Explosion eines Ofens ist in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Der wasserführende Ofen war am Samstagabend aus zunächst unklarer Ursache explodiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Dadurch wurde eine Hauswand stark beschädigt. Die Hauseigentümer waren nach Angaben des Sprechers zum Zeitpunkt der Explosion nicht vor Ort. Verletzte gab es ihm zufolge nicht. Am Sonntag war das Haus zwar begehbar, aber nicht mehr bewohnbar. Andere Gebäude waren nicht betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.408,6, im Kreis Nordfriesland bei 1.229,5 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 990. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.110,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 08:30

