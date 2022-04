Stand: 01.04.2022 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Kreis Steinburg sucht neuen Landrat

Der Kreis Steinburg macht knapp ein Jahr nach der Abberufung des damaligen Landrats Thorsten Wendt Tempo bei der Suche nach einem Nachfolger. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen erneuten Bewerber-Aufruf gestartet. Bislang haben zehn Männer und eine Frau ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Doch das reicht den Fraktionen des Kreistags anscheinend nicht aus. Auf einer Sondersitzung des Kreistags im Juni soll der neue Landrat gewählt werden, so Kreispräsident Peter Labendowicz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Trotz Panne: Freibad Meldorf kann pünktlich öffnen

Das Freibad Meldorf kann voraussichtlich wie geplant am 8. Mai in die neue Saison starten. Das teilte Bürgermeisterin Uta Bielfeldt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. In der Nacht zu Donnerstag hatte sich eine Rohrverbindung gelöst und Wasser war in den Technikraum des Freibads geströmt. Daraufhin musste die Feuerwehr fast das komplette Becken leerpumpen. Die Kosten schätzt die Bürgermeisterin auf etwa 12.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Hilfsaktion für Ukrainer in Wöhrden

Eine zwölfjährige Schülerin aus Dithmarschen hat zusammen mit zwei Freundinnen eine Hilfsveranstaltung für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Beine gestellt. Sie wird an diesem Freitag ab 15 Uhr Waffeln backen und auf dem Kirchplatz in Wöhrden verkaufen. Dazu gibt der Musikzug Wöhrden noch ein Benefizkonzert um 16.30 Uhr und die Freiwillige Feuerwehr verkauft Bratwürste. Die Erlöse sollen zum Teil an eine Familie nach Büsum gehen, die zahlreiche Ukrainer bei sich zu Hause aufgenommen hat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

