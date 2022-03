Stand: 30.03.2022 07:12 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Personalmangel durch Corona

Die Corona-Quarantäneregeln sorgen zum Teil für Probleme in der kritischen Infrastruktur. An den Unikliniken in Kiel und Lübeck sind derzeit nach eigenen Angaben fast 390 Mitarbeiter wegen Corona nicht im Dienst. An der Diako Flensburg werden planbare Operationen verschoben. Auch bei der Polizei fehlen laut Innenministerium derzeit rund 500 Polizisten. Die Lage sei aber beherrschbar, so die Landespolizei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz sinkt leicht auf 1.478,8

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag leicht gefallen: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 1.478,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 29.3.) hervorgeht. Es gab insgesamt 9.717 registrierte Neuinfektionen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 653 Patienten in Kliniken (+6 im Vergleich zum Vortag). Von ihnen werden 40 auf einer Intensivstation behandelt und 22 beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:00 Uhr

Maskenpflicht in Geschäften entfällt ab Sonntag

Schleswig-Holstein lässt wie geplant am Wochenende die meisten Corona-Beschränkungen auslaufen. Von Sonntag an gilt die Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und im öffentlichen Nahverkehr - in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Einzelhandel, fällt sie weg. Einer Hot-Spot-Regelung, die schärfere Regeln ermöglichen würde, erteilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei einer Pressekonferenz in Kiel am Dienstag eine Absage. Das Land empfiehlt allerdings, weiter Maske zu tragen - vor allem dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 06:00 Uhr

Verletzte nach Auseinandersetzung in Neumünster

Bei einer Auseinandersetzung vor der Sparkassen-Zentrale in Neumünster sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hätten die beiden Opfer Stichverletzungen im Bauch und am Knie erlitten, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Beamten sollen zunächst drei Männer einen anderen nach einer verbalen Auseinandersetzung angegriffen haben. Das Opfer habe anschließend ein Messer gezogen und zugestochen. Die Kriminalpolizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 19:00 Uhr

Das Wetter: Regen und Sonne im Mix

Heute am Morgen kann es vor allem ganz im Süden des Landes bei dichten Wolken vorübergehend etwas Regen oder Schneeregen geben. Der zieht aber schnell ab, dann bleibt es länger trocken. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag und Abend ziehen dann von der Ostsee her einzelne Schauer auf, teils mit Schnee vermischt. Zur Nordsee hin bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Wentorf bei Hamburg. Schwacher bis mäßiger, von Nordwest auf Nordost drehender Wind mit teils starken Böen.

