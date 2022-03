Stand: 22.03.2022 07:03 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Brunsbüttel: Seemannsmission hilft ukrainischen Seeleuten

Im Hafen Brunsbüttel sind derzeit mehrere ukrainische Seeleute gestrandet. Die Seemannsmission betreut dort die Schiffsbesatzungen. Viele Seeleute aus der Ukraine bekommen laut Seemannsdiakon Leon Meier die Auswirkungen des Krieges stark zu spüren. So sei eine Schiffsbesatzung aus der ukrainischen Stadt Mariopol in Brunsbüttel gestrandet, die die Bilder von ihrer zerstörten Heimatstadt im Fernsehen ansehen müssten. Ein Seemann aus der Hafenstadt Odessa sei vor einigen Tagen mit seiner Familie geflüchtet, habe zunächst Frau und Kinder in Sicherheit gebracht und sei erst dann nach Brunsbüttel gekommen, um dort wieder an Bord zu gehen, berichtet Meier. Andere Seeleute stranden in Brunsbüttel, weil ihr Schiff eigentlich nach Russland weiterfahren soll. Sie fürchten, dort festgenommen zu werden und gehen deswegen von Bord. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:00 Uhr

Kauft TKMS Wismarer MV-Werft?

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat offenbar Interesse an einer Teilübernahme der insolventen MV-Werften am Standort Wismar. Offiziell wollten weder die Unternehmen, Insolvenzverwalter noch Landesregierung bestätigen, dass die TKMS ein Auge auf den Standort Wismar geworfen hat, aber es gibt Signale, die darauf hindeuten. Der Kieler U-Boot-Bauer teilte unter anderem mit, man wolle die Kapazitäten in Deutschland erweitern, um Aufträge zeitnah abwickeln zu können. Nach NDR Informationen hat das Unternehmen bereits 120 Ingenieuren aus Wismar eine Übernahme angeboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 1.549,5

Mit einem Wert von 1.549,5 (Vortag: 1.535,6) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein erneut gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 7.414 Neuinfektionen gemeldet (Stand 21.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 439.830. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 306.800 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.229. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:00 Uhr

Heide: Schwelbrand verqualmt Viertel um Norderstraße - ein Verletzter

Großeinsatz für die Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Heide. Dort war in einem leer stehenden Haus laut Leitstelle ein Schwelbrand ausgebrochen. Nachbarn hatten die Helfer alarmiert, weil das gesamte Viertel rund um die Norderstraße voller Rauch war. In einem Anbau des zweigeschossigen Gebäudes schlief ein Bewohner. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil er zu viel Rauch eingeatmet hatte. Etwa 60 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 06:00 Uhr

Wedel: Kakerlaken im Hochhaus

Ein Hochhaus in der Wedler Feldstraße ist von Kakerlaken befallen. Weil der Eigentümer des Gebäudes und seine Verwaltung das Problem auch nach Monaten nicht behoben haben, ist jetzt die Stadt Wedel aktiv geworden. Ein Schädlingsbekämpfer soll noch in dieser Woche das 13-stöckige Haus untersuchen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten in der vergangenen Woche in mehreren Wohnungen Kakerlaken gefunden, nachdem sich Mieter wiederholt beschwert hatten. In acht Wohnungen sei der Befall sehr stark, teilte ein Stadtsprecher mit. In mehr als 30 Wohnungen seien Schaben entdeckt worden, auch auf den Fluren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 06:00 Uhr

Betrugsmasche mit WhatsApp

Die Polizei warnt vor einer neuen Variante des so genannten Enkeltricks, bei der die Betrüger den Messenger-Dienst WhatsApp nutzen: Die Täter geben sich als Angehörige aus und teilen per WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer mit, dass ihr eigenes Smartphone defekt oder verloren sei und sie dringend Geld benötigten. Häufig werden mehrere tausend Euro gefordert. Allein in den vergangenen drei Monaten seien landesweit 123 Taten bekannt geworden, in 42 dieser Fälle hätten die Betrüger Erfolg gehabt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein am Montag mit. Dabei sei ein Schaden von mehr als 113.000 Euro entstanden. "Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele Betrugsversuche vermutlich gar nicht angezeigt werden", sagte eine LKA-Sprecherin. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 07:00 Uhr

Streik am Hamburger Flughafen - Flüge gestrichen

Die Gewerkschaft ver.di hat das Personal an den Sicherheitskontrollen am Hamburger Flughafen für heute erneut zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Wie der Flughafen mitteilte, werden deshalb wohl die meisten der geplanten 88 Abflüge gestrichen. Passagiere sollen möglichst schnell ihre Airlines kontaktieren. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 07:00 Uhr

Wetter

Heute vielfach sonnig und allgemein trocken, daneben gelegentlich ein paar Schönwetterwolken, in Nordfriesland zu Beginn noch hochnebelartige, später eher lockere Wolkenfelder. Höchstwerte 11 Grad auf Sylt bis 18 Grad in Elmshorn, an der Ostseeküste bei auflandigem Wind 9 bis 11 Grad. Schwacher Südost- bis Ostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 06:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2022 | 07:00 Uhr