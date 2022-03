Stand: 17.03.2022 07:48 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Rellingen: Fast alle haben wieder Wasser

Nach mehreren Rohrbrüchen in Rellingen (Kreis Pinneberg) haben fast alle Einwohner wieder fließendes Wasser. Lediglich bei drei Haushalten gebe es noch Probleme, teilte das zuständige Wasserwerk mit. Die Haushalte werden mit Wasser-Kanistern versorgt. Ein Rohr im Ellerbeker Weg muss heute noch repariert werden. Insgesamt acht Rohre waren am Dienstagabend gebrochen - laut Wasserwerk könnten Druckschwankungen in Folge eines Feuerwehreinsatzes der Grund gewesen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

Keine Stallpflicht mehr für Geflügel im Kreis Pinneberg

Hühner, Enten und Gänse dürfen im Kreis Pinneberg von heute an wieder raus aus ihrem Stall. Der Kreis hat die wegen der Geflügelpest verhängte Stallpflicht aufgehoben. Lediglich im Risikogebiet entlang der Elbe und der Pinnau gilt sie zunächst weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

Landesregierung setzt Corona-Öffnungskurs fort

Trotz stark gestiegener Infektionszahlen mit Höchstwerten schafft Schleswig-Holstein die strengen Corona- Schutzmaßnahmen ab kommenden Sonnabend (19. März) fast durchweg ab - anders als seine deutschen Nachbarländer. Damit entfallen Vorschriften wie Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen weitgehend. Masken- und Testpflichten gibt es dagegen weiterhin. Die Regierung begründet ihr Vorgehen mit der beherrschbaren Situation in den Krankenhäusern und der im Ländervergleich hohen Impfquote. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 06:00 Uhr

Weiter Maskenpflicht: Handelsverband kann Entscheidung nachvollziehen

Im Supermarkt, beim Shoppen, im Restaurant - eigentlich sollte von Sonnabend an in vielen Bereichen die Maskenpflicht enden. Nun wird sie aber nach Angaben der Landesregierung doch bis Anfang April verlängert. Der Handelsverband Nord reagierte mit Verständnis. Für den Einzelhandel wäre das Ende der Maskenpflicht ein guter Schritt gewesen, erklärte Geschäftsführerin Mareike Petersen. "Wir sehen aber auch die derzeitigen Inzidenzen und die Entwicklung und können also die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Wichtig für den Handel ist, dass es keine neuen Einschränkungen gibt." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 07:00 Uhr

Keine verpflichtenden Corona-Tests mehr in den Schulen ab Montag

In Schleswig-Holsteins Schulen entfällt ab der kommenden Woche die Pflicht zum Test auf das Corona-Virus. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt. Schülerinnen und Schüler sollen sich nach seinen Worten jedoch weiter freiwillig testen können. Die Maskenpflicht an Schulen soll bis zu den Osterferien beibehalten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Anstieg der Inzidenz hält unvermindert an

Mit einem Wert von 1.470,3 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein den sechsten Tag in Folge gestiegen. Die höchste regionale Inzidenz gibt es weiter in der Stadt Flensburg mit jetzt 2.338,4 (Vortag: 2.301,7). Dahinter folgen die Kreise Nordfriesland mit 2.150,8 (Vortag: 2.169,3) und Dithmarschen mit 2.085,5 (Vortag: 2.084,0). Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag verringerte sich leicht auf 8.753. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 500 Menschen (+26) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 46 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-3), 23 von ihnen müssen beatmet werden (+/-0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 06:00 Uhr

Bundeswehr verlegt Flugabwehrraketen aus Husum in die Slowakei

Die Bundeswehr hat damit begonnen, das Flugabwehrraketensystem Patriot aus Husum (Kreis Nordfriesland) in die Slowakei zu verlegen. Die Stationierung ist eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Soldaten sollen einen Beitrag zum Schutz des NATO-Partners Slowakei leisten. Das Patriot-System dient zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 15:00 Uhr

Wetter: Regen, Wolken und Wind

Vormittags fällt immer wieder Regen. Am Nachmittag ist der Himmel meist stark bewölkt. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf acht Grad in Tönning (Kreis Nordfriesland) und neun Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein).

