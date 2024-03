Stand: 13.03.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

LNG-Gas-Pipeline zwischen Brunsbüttel und Hetlingen

Zweieinhalb Monate später als geplant ist die Gas-Pipeline von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Hetlingen im Kreis Pinneberg in Betrieb genommen worden. Das teilte der Betreiber Gasunie mit. Zuvor hatten sich die Bauarbeiten nach starkem Regen verzögert. Außerdem hatten Unbekannte die Pipeline an mehreren Stellen angebohrt. Die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft dazu dauern an. Durch die 55 Kilometer lange Pipeline fließt jetzt flüssiges Erdgas, das nun ins deutsche Fernleitungsnetz eingespeist wird. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Gesunkene "Verity": Frachter-Bergung vor Helgoland ausgeschrieben

Für die Bergung des nach einer Schiffskollision gesunkenen Frachters "Verity" in der Nordsee vor Helgoland (Kreis Pinneberg) läuft zurzeit eine europaweite Ausschreibung. Laut der zuständigen Behörde wird eine Firma gesucht, die sofort nach Auftragserteilung damit beginnen kann, das Schiff zu bergen und die Arbeiten noch in diesem Jahr abschließt. Die Verity war Ende Oktober mit einem anderen Frachter zusammengestoßen und gesunken. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 08:30 Uhr

Schule in Uetersen reagiert auf Gewalttat von Zwölfjährigem

Vor etwa einem Monat soll in Uetersen im Kreis Pinneberg ist ein Zwölfjähriger von einem Gleichaltrigen gequält und misshandelt worden. Ein Video dazu kursiert in den sozialen Medien. Am Dienstag hat sich die Schule des Opfers dazu geäußert. Auf der Homepage erklärt Schulleiter André Neumann, dass die Schulgemeinschaft erschüttert sei. Der betroffene Junge werde nun unterstützt und der Vorfall zusammen mit der Jugendhilfe aufgearbeitet. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zeigte sich ebenfalls bestürzt und fordert auf, das Video nicht weiter zu verbreiten, sondern zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 07:00 Uhr

Keine Abflüge am Donnerstag vom Flughafen Hamburg wegen Streik

Die Gewerkschaft ver.di hat das Luftsicherheitspersonal bundesweit zu einem weiteren Ausstand am Donnerstag aufgerufen - in Hamburg fallen deshalb alle 141 geplanten Abflüge aus. Die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, sollen demnach ihre Arbeit niederlegen. Beginnen soll der Streik bereits heute Abend um 22 Uhr und 24 Stunden andauern. Außerdem läuft am Hamburger Flughafen noch bis heute der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Unfall sorgt für stundenlange Sperrung der A23

Die A23 war in der Nacht zu Mittwoch nach einem schweren Unfall zwischen Elmshorn und Tornesch (beides Kreis Pinneberg) in Richtung Hamburg mehrere Stunden lang voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind dort zwei Autos im Graben gelandet. Zuvor sei einer der Fahrer dem anderen zu nah aufgefahren. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten fast fünf Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2024 06:00 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

