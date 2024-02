Stand: 22.02.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

S4-Ausbau in SH: Kritik aus Bargteheide

In einigen Jahren soll die S4 von Hamburg bis nach Bad Oldesloe im Kreis Stormarn fahren. In Hamburg wird bereits gebaut, in Schleswig-Holstein laufen dagegen noch die Planungen. Kritik kommt derweil unter anderem aus Bargteheide. Wird die Strecke wie geplant gebaut, bedeutet das für die Stadt, dass dort künftig keine Regionalexpresse mehr halten können. Außerdem soll der Bau neuer Gleise und der Umbau des Bahnhofs auf Kosten Bargteheides gehen. Nach mehreren Gesprächen will die Bahn nun neue Lösungen vorlegen. Sie werden heute Abend beim Verkehrsausschuss vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Großflächiger Stromausfall in Barmstedt

In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hat es gestern Nachmittag einen großflächigen Stromausfall gegeben. Betroffen waren Haushalte im Westen und Südwesten der Stadt. Wie viele genau, konnte eine Stadtwerkesprecherin nicht sagen. Auch Ampeln blieben durch den Stromausfall dunkel. Mitarbeiter der Stadtwerke rückten aus, um den Schaden zu beheben. Nach einer halben Stunde hatten die ersten Haushalte wieder Strom, bei anderen dauerte es fast zwei Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Vermehrt Schockanrufe im Kreis Segeberg

Die Polizei im Kreis Segeberg warnt aktuell wieder vor Schockanrufen. Die Betrüger behaupten unter anderem von der Polizei zu sein und dass in der Nähe eingebrochen wurde - zur Sicherheit müssten sie Wertgegenstände abholen. In dieser Woche haben Seniorinnen und Senioren der Polizei gleich sechs Vorfälle gemeldet, fünf in Boostedt und einen in Bad Segeberg. Laut Polizei haben die Senioren richtig reagiert und sofort aufgelegt. Deshalb sei kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt weiter vor der Betrugsmasche. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Landesunterkünfte für Geflüchtete: Kommunen stellen Forderungen

Die sieben Komunen in Schleswig-Holstein mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünften für Geflüchtete fordern mehr Unterstützung. Bei einem Treffen in Boostedt (Kreis Segeberg) haben Städteverband und Gemeindetag einen Katalog mit elf Forderungen vorgestellt. Besonders wichtig sei den Kommunen demnach, dass sie langfristig planen können und die Geflüchteten gleichmäßig verteilt werden. Außerdem sollen zum Beispiel mehr Freizeitmöglichkeiten angeboten und die Sicherheit verbessert werden. Gleichzeitig fordern die Kommunen klarere Regeln für die Rückführung. Die Landesregierung hat nach Eingang der Forderungen ein Gespräch angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2024 | 08:30 Uhr