Nach Blockade am Wochenende - Druckerei in Ahrensburg liefert wieder Zeitungen aus

Die Axel-Springer Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) liefert nach der Blockade am Wochenende zum Beginn der neuen Woche wieder Zeitungen aus. Zuvor konnten einige Wochenend-Ausgaben von Bild, Hamburger Abendblatt und Welt nicht ausgeliefert werden, weil die Druckerei am Sonnabend etwa sechs Stunden lang von etwa 120 Menschen blockiert wurde. Nach eigener Aussage handelte es sich bei ihnen um Landwirte und Handwerker, so Medienberichte. Der Grund: Sie waren mit der Berichterstattung zu den Bauernprotesten unzufrieden. Weil die Blockade erst in den frühen Morgenstunden aufgelöst wurde, konnten 15.000 Zeitungen nicht verteilt werden, schreibt das Hamburger Abendblatt. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der A23 im Bereich Eidelstedt

In dieser Woche wird nachts am Autobahnkreuz von A7 und A23 gebaut. Dafür wird die Autobahn im Bereich Eidelstedt jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Morgens gesperrt. In den zwei Tunnelbauwerken in der Auffahrt werden immer nachts die Leuchten erneuert - gleiches gilt für den Tunnel in Fahrtrichtung Heide, so die Autobahn GmbH Nord. Weil die Arbeiten nachts stattfinden, sei nicht mit Problemen für Pendlerinnen und Pendler zu rechnen. Eine Umleitung wird über Schnelsen eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Mehr als 2.000 Südholsteiner demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Zu den Demos gegen Rechsextremismus sind an diesem Wochenende auch wieder viele Südholsteinerinnen und Südholsteiner gegangen. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) meldete die Polizei mehr als 600 Demonstrierende auf dem Bleeck. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) zählten die Sicherheitskräfte ungefähr 1.000 Teilnehmende. In Glinde (Kreis Stormarn) wurde von rund 600 Menschen ein buntes Netz für Vielfalt gespannt. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Heizdecke löst Brand in Pinneberg aus

Durch eine Heizdecke ist vergangene Nacht in Pinneberg eine Matratze in Flammen aufgegangen und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Helfer warfen die Bewohner in der Mühlenstraße die Matratze auf den Balkon - dort löschte sie die Feuerwehr. Zwei Menschen atmeten zu viel Rauch ein und kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

