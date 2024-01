Stand: 31.01.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Keine Abflüge vom Flughafen Hamburg: Sicherheitspersonal streikt

Die Gewerkschaft ver.di hat deutschlandweit das Sicherheitspersonal an Flughäfen dazu aufgerufen, am Donnerstag die Arbeit für 24 Stunden niederzulegen. Auch der Hamburger Flughafen ist davon betroffen: 126 geplante Abflüge werden laut Angaben des Flughafens gestrichen - etwa 30.000 Fluggäste sind betroffen. Ankünfte seien jedoch möglich. Ver.di fordert mit dem Warnstreik mehr Gehalt für Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich. Am Freitag soll der reguläre Betrieb dann wieder anlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Wedel: Mann stirbt nach Brand in Wohneinrichtung

Bei einem Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ist in Wedel im Kreis Pinneberg am Dienstagabend ein 62-Jähriger gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 19 Uhr alarmiert. Anwohner hatten zuvor Hilferufe aus einer Wohnung im Erdgeschoss gehört, die zu dem Zeitpunkt voll brannte. Der Bewohner verstarb laut Feuerwehr noch am Einsatzort. Die 14 weiteren Bewohner der Einrichtung sind mittlerweile wieder in ihren Wohnungen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Wedeler setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Mehr als 4.000 Menschen haben am Dienstagabend in Wedel (Kreis Pinneberg) an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus teilgenommen. Das seien viel mehr als erwartet gewesen, teilte Tobias Kiwitt mit, der 2. stellvertretende Bürgermeister von Wedel und Organisator der Demo: "Es war enorm. Selbst bei dem Demonstrationszug später sind noch mehr Menschen dazugekommen, haben sich spontan der Demonstration angeschlossen." Zum Abschluss zündeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hafen Kerzen und Lichter an. Am Donnerstag und Freitag sind weitere Demonstrationen in Rellingen und Norderstedt (Kreis Segeberg) geplant. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

