Stand: 24.01.2024 09:32 Uhr

Foodwatch mahnt More Nutrition wegen falscher Versprechen ab

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Quality Group mit Sitz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) abgemahnt. Deren Marke More Nutrition soll auf Sozialen Netzwerken Influencer damit werben lassen, dass die Nahrungsergänzungsmittel helfen abzunehmen oder schwanger zu werden, so Foodwatch. Tatsächlich handele es sich lediglich um süßstoffgesüßtes, hochverarbeitetes Pulver, dessen wissenschaftliche Wirksamkeit nicht belegt sei. Weil die Werbung nach Angaben von Foodwatch gegen europäische Verordnungen verstößt, die vor falschen gesundheitsbezogenen Versprechen schützen soll, forderte die Organisation More Nutrition auf, die Videos offline zu nehmen und keine irreführende Werbung mehr zu machen. More Nutrition war bereits vor ein paar Wochen in der Kritik, nachdem der Satiriker Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale berichtet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Urteil: Zehn Jahre Haft wegen Raubüberfällen im Kreis Stormarn

Das Lübecker Landgericht hat einen 27-jährigen Mann zu zehn Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, berichtet das Hamburger Abendblatt. Das Gericht sieht es demnach als erwiesen an, dass der Mann für mehrere Raubüberfälle auf Tankstellen und Spielotheken verantwortlich ist, unter anderem in Glinde, Reinbek und Trittau (alle Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Helgoland-Fähre fällt wegen des Sturms aus

An der Westküste muss heute den ganzen Tag mit starkem Wind und teilweise auch mit Sturmböen gerechnet werden. Die Schiffsverbindung zwischen Cuxhaven und Helgoland (Kreis Pinneberg) fällt wegen des Sturms aus. Ob die Reederei Cassen Eils am Donnerstag wieder fahren kann, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Sturmtief "Jitka": A21 wegen umgestürzter Bäume kurz gesperrt

Sturmtief "Jitka" hat bislang keine größeren Schäden in Schleswig-Holstein angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehrleitstellen mussten die Helfer bis heute Morgen 30 Mal ausrücken, meist wegen umgestürzter Bäume. Einige waren auch auf die A21 Richtung Bargteheide (Kreis Stormarn) gefallen - verletzt wurde niemand. Der Abschnitt war zwischen Leezen und Bad Oldesloe Nord zwischenzeitlich gesperrt, mittlerweile ist er aber wieder frei. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Abend vor teils schweren Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:30 Uhr

Bahnstreik: Diese Bahnlinien sind in Schleswig-Holstein betroffen

Seit heute Morgen geht auf den Schienen in Schleswig-Holstein kaum noch etwas. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will bis Montagabend streiken. Die Deutsche Bahn hatte deshalb einen Ersatz-Fahrplan aufgestellt. Von Hamburg nach Kiel zum Beispiel fährt bisher alle zwei Stunden ein Zug. Nicht vom Streik betroffen sind die Nordbahn, die AKN und erixx, sofern die Stellwerke nicht bestreikt werden. Das war laut Deutscher Bahn aber zumindest heute Morgen noch nicht der Fall. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

