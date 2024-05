Stand: 24.05.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Rassistische Parolen in Sylter Bar - Video kursiert im Internet

Im Außenbereich eines Sylter Promi-Lokals haben Gäste rassistische Parolen gegrölt und Nazi-Gesten gezeigt und dann über ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet. Dabei rufen sie zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostini "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Das Lied wurde bei ähnlichen Vorfällen schon häufiger auf diese Weise missbraucht. Aufgenommen wurde das Video offenbar schon am Pfingstwochenende. In dem kurzen Clip, der in mehreren sozialen Netzwerken zu sehen ist, deutet ein Mann außerdem mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart an. Die Betreiber des Kampener Lokals zeigten sich in einem Instagram-Post entsetzt. Sie teilten dort mit, sie hätten inzwischen die Namen der Personen zugespielt bekommen und würden Anzeige erstatten. Gegen alle Beteiligten sei Hausverbot erlassen worden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:00 Uhr

Niebüller Rettungshubschrauber auch nachts im Einsatz

Der Niebüller (Kreis Nordfriesland) Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 ist von heute an auch nachts im Einsatz. Bisher stand für Schleswig-Holstein nur der Rendsburger Hubschrauber rund um die Uhr zur Verfügung. Damit verkürzt sich die nächtliche Anflugszeit - zum Beispiel auf die Inseln und Halligen - laut DRF Stiftung Luftrettung um etwa die Hälfte auf 10 bis 15 Minuten. Regionalleiter Markus Freudenhagen sagte: "Dadurch ist natürlich die Inselversorgung um ein Vielfaches verbessert worden." Der Niebüller Rettungshubschrauber wird auch weiterhin im südlichen Dänemark eingesetzt. Ein dritter Hubschrauber steht tagsüber in Eutin zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Katastrophenschutz-Übung in Bredstedt

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) werden heute Abend rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehrbereitschaft der Regieeinheit "Information und Kommunikation" des Kreises zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Katastrophenschutz-Übung starten. Der Bereitschaftsführer der Feuerwehr Nordfriesland, Christoph Löbig, sagte: "Szenario wird sein: Menschenrettung, Drohneneinsätze, Verkehrsunfälle. Des Weiteren ist es wichtig, diese Übung abzuhalten, damit unsere drei Einheiten im Katastrophenfall und auch bei Schadenslagen zusammen arbeiten können und die Lagen bewältigen können." | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

Spielplatz beim Unesco-Weltkulturerbe Danewerk wird neu gestaltet

Im Unesco-Weltkulturerbe Danewerk in Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute Nachmittag der neu gestaltete Kinderspielplatz eröffnet. Der Nachbau einer historischen Turmhügelburg - inklusive einer Kletterwand - bildet dabei den Auftakt für den Umbau des Areals. Bisher wurden dafür rund 150.000 Euro investiert. Die Planerin und ehemalige Bürgermeisterin, Anke Gosch, sagte: "Im Anschluss kommt jetzt die Planung, den ganzen Spielplatz so umzugestalten, damit er einfach zu dem Weltkulturerbe passt. Und auch zu der mittelalterlichen Burg passt... und das ist jetzt der zweite Schritt." | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024

Illegale Ferienwohnungen: Inselgemeinden sind am Zug

In der Diskussion um die Stilllegung illegaler Ferienwohnungen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) liegt der Ball jetzt bei den Inselgemeinden. Nach Angaben von Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) wurde bei einem Treffen zwischen Kreis und Inselvertretern verabredet, dass die Gemeinden bis Ende des Jahres Zeit haben zu prüfen, welche Bebauungspläne sie auf der Insel ändern und so Ferienwohnungen möglich machen wollen - oder eben nicht. Weitere Gespräche sollen folgen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 08:30 Uhr

