Drei vermisste Jugendliche aus Bad Oldesloe wieder da

Die drei vermissten Jugendlichen aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind wieder aufgetaucht, und zwar in Lübeck. Das hat die Polizei jetzt bekanntgegeben. Den 13-16-Jährigen geht es körperlich gut und sie wurden wieder in die Jugendeinrichtung in Bad Oldesloe gebracht, in der sie wohnen, sagte eine Sprecherin. Seit Silvester waren die Jugendlichen verschwunden, die Polizei fahndete öffentlich nach ihnen. Warum die drei ausgerissen waren und wie die Polizei sie finden konnte, dazu wollte sich die Sprecherin nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 11:00 Uhr

Zahl der Arbeitslosen in SH gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Dezember gestiegen. Laut Landesarbeitsagentur waren 89.000 Menschen ohne Job registriert. Das sind 4.700 mehr als im Dezember des Vorjahres. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt trotzdem weiterhin stabil, heißt es vom Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Markus Biercher. Vor allem in den Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein haben sich deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Aber die Nachfrage an Arbeitskräften ist groß. Betriebe und Unternehmen suchen vor allem im Handel, in der Gesundheits- und Sozialbranche und am Bau neue Mitarbeiter. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Die höchste Quote registrierten die Landesarbeitsagentur mit 8,4 Prozent in Neumünster, die niedrigste im Kreis Stormarn mit vier Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 10:00 Uhr

Regenfälle sorgen für viele Feuerwehreinsätze

Der Dauerregen in Südholstein sorgt auch bei uns für gestiegene Pegelstände und übergelaufene Gräben. In Quickborn im Kreis Segeberg musste die Feuerwehr das Wasser von einer Straße abpumpen. Im Kreis Stormarn haben Einsatzkräfte die B75 kurz vor Bad Oldesloe dicht gemacht. Der Regen könnte die Fahrbahn unterspült haben, sodass sie im schlimmsten Fall einsackt. In Halstenbek im Kreis Pinneberg musste am Dienstagabend ein Pferd eingeschläfert werden, nachdem es auf seiner Koppel so tief im Matsch eingesunken war, dass es sich nicht mehr befreien konnte. Nach dreieinhalb Stunden erfolgloser Versuche, das Tier zu befreien, war das Pferd so geschwächt, dass die Tierärztin es einschläfern musste. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Ausfälle und Einschränkungen im Schienenverkehr

Am Mittwoch und Donnerstag fährt die S-Bahn zwischen Pinneberg und Altona ab 22 Uhr nur alle 20 Minuten. Ab kommender Woche fallen immer mal wieder bei der Nordbahn Züge zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Altona aus. Auch die Verbindungen zwischen Wrist und Elmshorn sind betroffen. Nordbahn und Deutsche Bahn empfehlen Fahrgästen, sich kurz vor Fahrtantritt über die geplante Verbindung zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

