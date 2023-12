Stand: 27.12.2023 08:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Papiermüll sorgt für Ärger in Südholstein

Nach den Weihnachtsfeiertagen haben die Abfallentsorger in Südholstein viel zu tun. Vor allem Papier und Pappmüll sorgten an den Containerinseln immer wieder für Ärger, erklärt Olaf Stötefalke von der Abfallwirtschaft Südholstein: "Das Hauptproblem ist, dass die Container schnell voll sind, weil die Kartonagen nicht richtig klein gemacht werden, und dann werden sie nicht nur in die Container gestopft, sondern auch auf die Flächen daneben." Er appelliert deshalb an alle, Kartons zu zerkleinern oder zur nächsten Wertstoffinsel zu bringen. In Pinneberg, Elmshorn und Wedel (Kreis Pinneberg) setzt die zuständigen Entsorger außerdem auf zusätzliche Leerungen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Hochwasser sorgt für Sperrung auf B75

In der vergangenen Nacht sind Einsatzkräfte zu einem größeren Hochwassereinsatz ausgerückt. Zwar hat sich die Hochwasserlage in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn über die Weihnachtsfeiertage insgesamt entspannt. An der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hatte sich nach Angaben der Polizei in einer Senke kurz vor der Autobahnauffahrt Bad Oldesloe-Süd so viel Wasser gesammelt, dass Feuerwehr und THW vom Nachmittag bis kurz nach Mitternacht Pumpen einsetzen mussten. Erst am Mittwochmorgen um vier Uhr wurde die B75 wieder für den Verkehr freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Brände und ein Unfall in Südholstein über die Feiertage

Brände haben über die Weihnachtsfeiertage für Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst in Südholstein gesorgt. An Heiligabend brach kurz vor Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ein Feuer aus. 20 Menschen mussten aus dem verrauchten viergeschossigen Haus gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte es im Keller gebrannt - zur Ursache ermittelt die Polizei. Am ersten Feiertag stand in Kisdorf (Kreis Segeberg) ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Am Dienstag stieß ein Pizzalieferant in Siek (Kreis Stormarn) mit einem Mercedes zusammen. Bei dem Unfall wurden drei Menschen, darunter ein Kind, verletzt und kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

