Vier Verletzte nach Unfall auf A23

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A23 bei Halstenbek (Kreis Pinneberg) wurden am Montagabend vier Menschen leicht verletzt. Nach einem Auffahrunfall kollidierten laut Autobahnpolizei gegen halb fünf Uhr morgens insgesamt sechs Fahrzeuge miteinander. Die A23 in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis kurz vor halb sieben voll gesperrt. Die A7-Auffahrt in Hamburg-Stellingen musste dafür gesperrt werden und auch auf den Nebenstrecken zur A23 gab es Stau. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Ersatz für ausgefallene Pumpen im Schöpfwerk Raa-Besenbek sind da

Im Schöpfwerk in Raa-Besenbek bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist der Ersatz für die beiden ausgefallenen Pumpen angekommen. Sie sind seit Freitag defekt. Die Pumpen sorgen dafür, dass das Hinterland, das unter dem Meeresspiegel liegt, nicht mit Wasser voll läuft. Etwa 75 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind seitdem im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz, um Aggregate und Maschinen am Laufen zu halten. Wie lange die Arbeiten noch dauern, ist unklar. Gestern wurden Ersatzpumpen aus den Niederlanden angeliefert, die spätestens morgen in Betrieb genommen werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Ratsversammlung entscheidet über Klinikum Bad Bramstedt

Seit etwa zwei Jahren hat das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) finanzielle Schwierigkeiten. Dabei ist offen, wie es für die rund 1.000 Mitarbeiter weitergeht. In Neumünster entscheidet heute die Ratsversammlung, ob das kommunal geführte Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in das Bieterverfahren um das Klinikum Bad Bramstedt einsteigt. Das Land hat dem bereits zugestimmt - und der Insolvenzverwalter will noch vor Weihnachten einen neuen Arbeitgeber präsentieren. Das FEK bewirbt sich ausschließlich für den sogenannten Akut-Bereich der Klinik mit rund 150 Betten und 450 Mitarbeitern. Den deutlich größeren Rehabereich in Bad Bramstedt müsste ein anderer Investor übernehmen. Das FEK hat daran kein Interesse. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

