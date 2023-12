Stand: 13.12.2023 08:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Razzia in Lebensmittelbetrieb: 84 illegal Beschäftigte

Der Zoll hat 84 illegal beschäftigte Arbeitskräfte bei einem Lebensmittelbetrieb in Schleswig-Holstein ermittelt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Itzehoe halten sich die Personen unrechtmäßig in Deutschland auf oder konnten keine Arbeitsgenehmigung vorlegen. Den Kontrollen an den beiden Standorten des Betriebes im Raum Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) war ein anonymer Hinweis vorausgegangen. Laut Hauptzollamt gehörte die Kontrolle mit rund 170 Zoll-Einsatzkräften und Unterstützung von Bundespolizei und Ausländerbehörde zu den umfangreichsten Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in diesem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 11:00 Uhr

Xella-Betonwerk in Wedel schließt zum Jahresende

Das Xella-Betonwerk in Wedel im Kreis Pinneberg wird zum Jahresende geschlossen. Die knapp 40 Mitarbeitenden verlieren damit ihren Job. Xella Deutschland erklärt, dass mit der Schließung einzelner Standorte leistungsfähigere Werke gestärkt werden sollen. Die Baubranche in Deutschland befinde sich in einer Krise und die Nachfrage insbesondere im Neubau sei stark zurückgegangen. Ein Sprecher erklärte gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass in Wedel zudem der Vertrag mit dem Energieversorger auslaufe, sodass viel Geld in die zukünftige Energieversorgung investiert werden müsste. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird zusammen mit dem Betriebsrat ein vorsorglicher Sozialplan erarbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Urteil nach Messerattacke am Pinneberger Bahnhof erwartet

Nach einer Messerattacke am Pinneberger Bahnhof im Juli 2022 wird heute ein Urteil des Landgerichts Itzehoe (Kreis Steinburg) erwartet. Dem 22-jährigen Angeklagten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein damals 19-Jähriger den Angeklagten von einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen abhalten wollen. Daraufhin soll dieser den 19-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Baum fällt auf Oberleitung - Einschränkungen im Bahnverkehr

Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg ist am Dienstagnachmittag ein Baum auf eine Oberleitung gefallen. Dadurch war die Strecke Richtung Kiel, Flensburg und auch Itzehoe (Kreis Steinburg) und Westerland auf Sylt stundenlang gesperrt. In der Gegenrichtung fuhren die Züge nur bis Elmshorn - in Hamburg kam während der Sperrung kein Regionalzug aus Schleswig-Holstein an. Erst um kurz nach acht am Dienstagabend gab die Deutsche Bahn Entwarnung. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

