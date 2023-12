Stand: 08.12.2023 10:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Segeberger Kreistag beschließt Übergangslösung für Schule

Der Segeberger Kreistag hat sich am Donnerstag für eine Übergangslösung für die Schule im Kastanienweg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ausgesprochen. Das Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung soll damit über den Juli 2024 bestehen bleiben. In fünf Punkten wurde festgehalten, dass der Landrat nun einen Plan ausarbeiten soll. Eine endgültige Lösung sei dies jedoch nicht, so Lehrerin Anne Rath. Anfang kommenden Jahres soll der ausgearbeitete Plan dem Kreistag vorgestellt werden. Anschließend soll ein Antrag beim Land folgen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Letzte Phase für Weihnachtsbaumverkäufe beginnt

Es sind noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten, für die Weihnachtsbaumverkäufer wie Reinhard Puls aus dem Kreis Stormarn beginnt damit die heiße Phase. Er sagt, die Preise für Weihnachtsbäume sind trotz Inflation stabil. Puls sagte: "Wenn wir diese Preisspirale immer weiter nach oben treiben, dann werden doch einige Kunden sagen, "nein dann holen wir uns keinen Naturbaum mehr, sondern kaufen uns einen Plastikbaum." Und das wollen wir auf keinen Fall." | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburgerin wirft vier Handball-Tore bei der WM

Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Sieg gegen Rumänien in die Handball-WM-Hauptrunde gestartet. Auch die aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) stammende Annika Lott stand mit auf dem Feld und freute sich an ihrem Geburtstag über den Sieg: "Ich wusste ich werde alles geben, wenn ich heute reinkomme. Klar ich hab kein fehlerfreies Spiel gemacht. Aber ich hab trotzdem weitergemacht und nie aufgegeben." Lott erzielte in der Partie vier Tore. Die nächsten Gegnerinnen in der Hauptrunde kommen aus Serbien. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Feuer in Grundschule in Kummerfeld

Nach dem Brand in Bilsbek-Schule in Kummerfeld im Kreis Pinneberg läuft der Betrieb dort und in der angrenzenden Kita nur eingeschränkt. Laut Feuerwehr gibt es eine Notfallbetreuung. Am Donnerstagabend ist in der Schule ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brannte gegen 22.30 Uhr ein Stück der Außenfassade des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Mehrere Räume der Schule und der Kita sind allerdings durch Löschwasser beschädigt worden und können nach Angaben der Polizei vorerst nicht genutzt werden. Die genaue Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 10:00 Uhr

Stapelfeld: Sechs Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Sechs Menschen sind am Donnerstag bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Stapelfeld (Kreis Stormarn) verletzt worden. Sie erlitten laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung, eine Person kam ins Krankenhaus. Das Feuer war am späten Donnerstagnachmittag in einer Küche ausgebrochen. Zwölf Menschen waren zu dem Zeitpunkt in der Unterkunft. Das Haus ist nach Polizeiangaben nach dem Brand und den Löscharbeiten teilweise unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei schloss jedoch ein Fremdverschulden aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2023 | 10:00 Uhr