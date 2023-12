Brand an Grundschule in Kummerfeld - Betrieb eingeschränkt Stand: 08.12.2023 10:19 Uhr Laut Feuerwehr brannte eine Holzverkleidung an der Schule. Durch Löschwasser wurden Räume beschädigt, auch ein Kindergarten ist betroffen. An einer Schule in Eutin ist nach einem Feuer heute ein Sachverständiger im Einsatz.

Gegen 22:30 Uhr ist die Feuerwehr zur Bilsbek-Schule in Kummerfeld (Kreis Pinneberg) gerufen worden. Dort brannte ein Stück der Außenfassade des Gebäudes. Die Holzverkleidung habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand gestanden, berichtet die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern.

Am Freitag nur Notfallbetreuung

Mehrere Räume der Schule und eines angrenzenden Kindergartens sind allerdings durch Löschwasser beschädigt worden und können nach Angaben der Polizei vorerst nicht genutzt werden. Deshalb läuft der Betrieb in Grundschule und Kindergarten heute nur eingeschränkt. Laut Feuerwehr gibt es lediglich eine Notfallbetreuung. Die genaue Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Nach Feuer in Eutiner Schule: Sachverständiger vor Ort

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte es in einer Schule in Schleswig-Holstein gebrannt: In Eutin (Kreis Ostholstein) waren Unbekannte in die Wilhelm-Wisser-Schule eingestiegen, hatten Klassenräume verwüstet und ein Feuer gelegt. Dort soll heute ein Sachverständiger die Schäden des Brandes dokumentieren und auswerten. Bis die Ergebnisse vorliegen, kann es allerdings noch dauern, so eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei Eutin bittet weiterhin um Hinweise.

