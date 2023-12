Stand: 06.12.2023 10:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesverdienstkreuz für Wedeler Ehrenamtler

Rene Grassau aus Wedel (Kreis Pinneberg) hat für sein ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Der Inhaber eines IT-Unternehmens hat den Verein Hanseatic Help gegründet, der seit 2015 Geflüchteten bei der Integration hilft. 2020 gründete Grassau die Nachbarschaftshilfe Wedel, die während der Corona-Pandemie Lebensmittel verteilt und Fahrten zu Impfterminen organisiert hat. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Info-Abend zur Hillwood-Ansiedlung in Ellerau

In Ellerau (Kreis Segeberg) hat sich am Dienstag zum ersten Mal ein Vertreter eines Logistikkonzerns den Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zum geplanten Bau gestellt. Knapp 300 Interessierte waren laut Bürgermeister Ralf Martens (BVE) bei der zweieinhalbstündigen Veranstaltung. Martens spricht von einem konstruktiven Abend mit vielen Informationen. Anwohnerinnen und Anwohner machen sich besonders wegen des Verkehrs Sorgen: "Die Stimmung war nicht gut. Hillwood wird bauen und kommen ohne, dass es eine saubere Verkehrslösung gibt. Das ist schade", sagt zum Beispiel Oliver Blaas. Seine Sorge: Schulwege und Straßen sind dann nicht sicher. Im Februar soll es eine weitere Informationsveranstaltung geben. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Winterwetter sorgt für Behinderungen in Südholstein

Nachdem die Lage auf den Straßen in Südholstein in den vergangenen Tagen aufgrund von Schnee und Glätte angespannt war, ist es in der Nacht und am Morgen noch zu wenigen Unfällen gekommen. Für heute hat die Gewerkschaft ver.di erneut zum Warnstreik in den Straßenmeistereien aufgerufen. Davon betroffen sind auch die kommunalen Winterdienste in Südholstein. Der Betrieb dort läuft jedoch den Angaben zu Folge in Kooperation mit privaten Räumdiensten größtenteils weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2023 | 08:30 Uhr