Handballerin aus Henstedt-Ulzburg bei WM dabei

Die deutschen Handballerinnen sind gestern in Dänemark in die Weltmeisterschaft gestartet. Mit dabei ist Rückraumspielerin Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Zum Auftakt setzte sie sich mit ihrem Team mit 31:30 gegen Japan durch. Lott, die inzwischen beim Thüringer HC spielt, hat vier Tore erzielt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Kaltenkirchen: Bürgerhaus öffnet wieder

Im September vergangenen Jahres ist in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg das reetdachgedeckte Bürgerhaus abgebrannt. Schnell war klar, dass es wieder aufgebaut werden soll. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. 1,2 Millionen Euro hat dies laut Stadt gekostet. Weil es eine Einzelspende von 500 000 Euro gab, konnte laut Stadt deutlich mehr erneuert werden als ursprünglich geplant. Jetzt hat das Bürgerhaus ein neues Reetdach, einen neuen Parkettboden, die Küche wurde ausgetauscht und es gibt eine neue Wärmepumpe. In der kommenden Woche steht die erste Veranstaltung an: Die Stadtvertretung lädt zum Grünkohlessen ein. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Landesweiter Tag der Feuerwehren: Aktionen in Südholstein

Viele freiwillige Feuerwehren in Südholstein machen heute beim ersten landesweiten Tag der Feuerwehren mit. Dazu hatte der Landesfeuerwehrverband aufgerufen - er feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Einige Wehren in der Region laden zu einem Tag der offenen "Geräte-Tür" ein. Zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr in Norderstedt-Garstedt (Kreis Pinneberg). In Westerrade im Kreis Segeberg will die freiwillige Feuerwehr in Montur im Dorfladen aushelfen: Wasserkisten ins Auto tragen, Einkaufswagen schieben oder auch an der Kasse und der Paketannahme unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

