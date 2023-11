Stand: 30.11.2023 10:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Arbeitslosenzahlen in SH leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Laut der Landesarbeitsagentur in Kiel waren in diesem Monat 87.300 Menschen ohne Job registriert, das sind 4.700 oder fast sechs Prozent mehr als im November vergangenen Jahres. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich nach Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit abgeschwächt, zeigt sich laut Behördenleiter Markus Biercher dennoch stabil. Zwar seien auch im Vergleich zum Vormonat Oktober 1.300 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, es gebe aber deutlich mehr Neueinstellungen bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen als im Vorjahr. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,5 Prozent. Die höchste Quote registrierte die Landesarbeitsagentur mit 8,2 Prozent in Neumünster - die niedrigste im Kreis Stormarn mit 3,9 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 10:00 Uhr

Wintereinbruch: Glimpflicher Start in den Morgen

Die Rettungsleitstellen haben keine Unfälle wegen Schnee und Glätte auf den Straßen der Kreise Segeberg, Pinneberg und Stormarn registrieren können. Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig fahren. Auch der angekündigte Warnstreik der kommunalen Straßenmeistereien wirkt sich bisher nicht auf die Region aus. Die Straßen werden größtenteils von privaten Diensten geräumt und gestreut. Ein Flugzeug am Hamburger Flughafen hingegen ist beim Start von der glatten Rollbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Verletzt wurde offenbar niemand. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Insolvenz der Klinik in Bad Bramstedt: Gläubiger treffen sich

Am Vormittag entscheiden Gläubiger am Insolvenzgericht in Neumünster über die Zukunft der insolventen Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Seit 2021 ist die Klinik in Millionenhöhe verschuldet und hatte deshalb Insolvenz angemeldet. Die Deutsche Rentenversicherung Nord hat als Hauptträger der Klinik seit mehreren Jahren Verkaufspläne angestrebt. Bisher wurde der Verkauf nicht vollzogen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

Mehr Bahnen und Züge zum Fahrplanwechsel

Die Linien RB 82 der Nordbahn zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und A2 der AKN zwischen Neumünster und Norderstedt-Mitte (Kreis Segeberg) sollen laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) häufiger fahren. Die S-Bahnen zwischen Hamburg und Wedel bzw. Pinneberg (Kreis Pinneberg) sollen unter der Woche verlängert werden. Der neue Fahrplan gilt ab dem 10. Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

VfL Pinneberg mit Uwe-Seeler-Preis ausgezeichnet.

Der VfL Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat den Uwe-Seeler-Preis der Stadt Hamburg erhalten. Innensenator Andy Grote (SPD) hat bei der Verleihung im Hamburger Rathaus vor allem die Jugendarbeit des Vereins hervorgehoben. Dabei gehe es nicht nur um fußballerische Fähigkeiten, sondern vor allem um das Vermitteln von Fairness, Zusammenhalt und Respekt. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und soll für die Jugendarbeit eingesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:30 Uhr

