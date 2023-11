Stand: 29.11.2023 11:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Winterwetter: Viele Unfälle in Südholstein

Wegen Glätte und Schnee sind am Morgen auf der A1 und A7 mehrere Lkw verunglückt und haben für lange Staus gesorgt. Die Bergungsarbeiten am Autobahnkreuz Hamburg-Ost dauerten laut Polizei mehrere Stunden an. Zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) war die Autobahn gesperrt. Wegen der Witterung fielen und fallen auch Züge aus oder fahren verspätet, heißt es von der Bahn. In der Nacht war ein Regionalzug bei Klein Nordende südlich vom Elmshorn (Kreis Pinneberg) sogar liegengeblieben. Die 100 Fahrgäste mussten auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt kann weiter betrieben werden

Die Entscheidung um die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Boostedt (Kreis Segeberg) ist am Dienstagabend gefallen. Die 19 Gemeindevertreter einigten sich darauf, dass der Vertrag mit dem Land über 2024 hinaus weitergeführt werden kann, wenn das Land die Aufnahmekapazitäten besser regelt. Das sagte Boostedts Bürgermeister Hartmut König NDR Schleswig-Holstein. In der ehemaligen Kaserne sind aktuell knapp 1.900 Menschen untergebracht. Das Land hatte nach einer Einwohnerversammlung Streetworker für mehr Sicherheit eingesetzt. Um den Müll am Bahnhof kümmern sich Geflüchtete aus der Erstaufnahmeeinrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:00 Uhr

Ausbau Bahnstrecke Pinneberg-Elmshorn: Madsen trifft sich mit Deutscher Bahn

Der Ausbau der Bahnstrecke Pinneberg-Tornesch-Elmshorn wird immer wahrscheinlicher. Laut einem Ministeriumssprecher treffen sich Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und eine Vertreterin der Deutschen Bahn am Mittwochvormittag, um eine offizielle Planungsvereinbarung zu unterschreiben. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Unter anderem die Bürgerinitiative "Starke Schiene" aus Tornesch (Kreis Pinneberg) setzt sich seit Jahren für einen Ausbau der Strecke ein - denn die aktuell zwei Gleise seien mit Güterzügen, Fernverkehr und Regionalbahnen überlastet. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

