Boostedt: Einwohnerversammlung zu Geflüchteten verläuft ruhig

In Boostedt (Kreis Segeberg) war die dortige Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete am Dienstagabend Thema einer Einwohnerversammlung. Der Vertrag zwischen Land und der Gemeinde läuft Ende 2024 aus - das Land will die ehemalige Kaserne aber ein Jahr länger nutzen. Dagegen gibt es Protest. Nach der Versammlung mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) zieht Bürgermeister Hartmut König (CDU) ein positives Fazit: "Es waren 600 Personen da und es es war eine sachliche und ruhige Einwohnerversammlung." Die Entscheidung über die Vertragsverlängerung soll Ende November fallen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Stillstand bei den Planungen der A20 diskutiert

Die still liegenden Planungen zur A20 in und um Bad Segeberg haben am Dienstagabend erneut viele Menschen beschäftigt. Vertreter der schleswig-holsteinischen Industrie- und Handelskammern diskutierten mit der zuständigen Projektgesellschaft Deges im Bad Segeberger Rathaus darüber. Die IHK forderte erneut mehr Tempo beim Weiterbau der Autobahn. Aktuell wirke sich die Infrastruktur im Land negativ auf die Entwicklung der Wirtschaft aus, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Kunden profitieren von günstigeren Strompreisen

Die Energiepreise gehen auch in Südholstein runter. So sinkt bei den Stadtwerken Elmshorn (Kreis Pinneberg) der Strompreis nach Unternehmensangaben in der Grundversorgung zum Jahreswechsel auf rund 40 Cent pro Kilowattstunde. Gas ist dort schon seit Oktober günstiger. Auch beim E-Werk Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist der Gaspreis seit Oktober niedriger und soll Anfang 2024 noch einmal sinken, wie ein Sprecher ankündigte. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

100-jährige Traditionsvereine aus Südholstein geehrt

Mehrere Traditions-Sportvereine aus Südholstein sind am Dienstagnachmittag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für ihr hundertjähriges Bestehen ausgezeichnet worden. Geehrt wurden die Reit- und Fahrvereine aus Hoisdorf (Kreis Stormarn), Kisdorf, Henstedt-Ulzburg (beide Kreis Segeberg) und Wedel (Kreis Pinneberg). Daniel Günther bedankte sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern der Vereine und lobte ihr Engagement. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

