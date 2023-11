Stand: 10.11.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Asklepios in Bad Oldesloe: Zukunft der Notaufnahme weiter offen

Die Zukunft der Chirurgie an der Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist weiterhin offen. In Kiel hat sich die Landesregierung am Donnerstag dazu Fragen des Sozialausschusses gestellt. Befürchtet wurde vor allem, dass durch den möglichen Wegfall der stationären Chirurgie, auch die die Notaufnahme schließen müsse. Justizstaatssekretär Oliver Grundei (CDU) betonte, dass die Pläne noch rein hypothetisch seien. Die Notfallversorgung sei für Bad Oldesloe zwar "nicht überflüssig", man bereite sich dennoch vor. "Nach einer ersten Sichtung würde die Notfallversorgung sichergestellt bleiben", so Grundei. In eineinhalb Wochen will Asklepios seine Pläne mit der Landesregierung abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Kundgebung bei Vincorion in Wedel

In Wedel (Kreis Pinneberg) findet heute eine Kundgebung beim Technologieunternehmen Vincorion statt. Bei diesem werden unter anderem Bauteile für den Eurofighter produziert. Doch immer mehr Aufträge für die militärische Luftfahrt würden ins Ausland vergeben werden, kritisiert eine Betriebsrätin. Die Sorge sei groß, dass nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Fachwissen verloren gehen würden. Rund 100 der insgesamt 450 Mitarbeiter werden zur Kundgebung erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Konkurrenz aus dem Ausland: Deutsche Wolle unter Druck

Wolle aus Schleswig-Holstein könnte immer mehr zum Abfallprodukt werden. Denn: Kunstfaser oder feine Merinowolle aus Neuseeland machen der deutschen Wolle Konkurrenz. Einer der größten Wollhändler Deutschlands ist die Friedrich Sturm GmbH aus Osterhorn im Kreis Pinneberg. "Das ist irgendwie unsinnig, dass man ein Produkt hat, das die Natur einem liefert und dafür gibt’s keinen vernünftigen Erlös", so Gesellschafter John Rainer Semmelhaack. Schon seit einigen Jahren würde es sich ökonomisch kaum noch rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

