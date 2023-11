Stand: 07.11.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Oldesloe: Chirurgie der Asklepios-Klinik wird zur Ambulanz

Die chirurgische Abteilung der Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) soll zur Ambulanz umgebaut werden. Zuvor hatte es Gerüchte über eine Schließung gegeben. Regionalgeschäftsführer Guido Lenz bestätigte nach einem Treffen zwischen Klinikleitung, dem Bad Oldesloer Bürgermeister und dem Landrat am Montagabend, dass es in der Klinik eine neue Ausrichtung geben soll: "Wir wollen die Kardiologie und die Geriatrie ausbauen. Dafür wollen wir die Chirurgie zurückschrauben und in eine ambulante Versorgung gehen." Am Donnerstag beschäftigt sich der Sozialausschuss des Landes mit dem Thema. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Klagen in Wedel: Straßenreinigungsgebühren teils um 1.400 Prozent erhöht

In Wedel (Kreis Pinneberg) sind Mitte des Jahres die Straßenreinigungsgebühren deutlich erhöht worden - zwischen 300 und 1.400 Prozent. Dabei gibt es zum Teil große Unterschiede selbst bei direkten Nachbarn mit gleich großen Häusern. Das hat nach Angaben der Verwaltung gut 500 Widersprüche von Anwohnerinnen und Anwohnern nach sich gezogen, zehn haben vor dem Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) geklagt. Die Stadt argumentiert, die neue Satzung sorge für mehr Gerechtigkeit, weil einige bisher viel zu wenig gezahlt hätten. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Gefälschte Briefe zu Mülltrennung in Kaltenkirchen in Umlauf

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind gefälschte Briefe der Stadt aufgetaucht. Laut Bürgermeister Hanno Krause (CDU) wurden im Berliner Ring falsche Schreiben verteilt, in denen es um Mülltrennung und damit zusammenhängende Strafgebühren gehen soll. Die Briefe haben das Wappen und Logo der Stadt. Krause hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

