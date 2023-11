Stand: 03.11.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Autobahnsperrungen in Südholstein

Seit Freitagfrüh ist die Abfahrt Bad Segeberg Nord auf der A21 gesperrt. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte, wurden über die Strecke mehrere Windräder transportiert und dafür Leitplanken abmontiert. Diese müssen zurück gebaut werden. Am Nachmittag soll die Ausfahrt wird frei sein. Außerdem wird von heute Abend an über das Wochenende die Überfahrt der A23 zur A 7 gesperrt. Wer nach Süden, also Richtung Hamburg fahren will, wird über Eidelstedt und Stellingen umgeleitet. Auf der Verbindungsrampe soll Flüsterasphalt aufgetragen werden. Diese Arbeiten sollen am Montagmorgen um 5 Uhr beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Studie: Südholsteiner machen viele Überstunden in der Gastronomie

Laut einer Untersuchung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) machen Südholsteiner viele Überstunden im Gastronomiegewerbe. Im Schnitt sammelten Beschäftigte in Hotels, Restaurants und Gaststätten im Jahr 2022 demnach mehr als zwei Millionen Überstunden an - die Hälfte davon unbezahlt. Laut NGG ist die hohe Zahl an Überstunden ein Zeichen für den massiven Fachkräftemangel. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Gesundheitsminister Lauterbach sichert Erhalt St. Adolf-Stift Krankenhaus zu

Bei seinem Besuch in Reinbek und Geesthacht am Donnerstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das St. Adolf-Stift Krankenhaus in Reinbek (Kreis Stormarn) gelobt. Es sei gut für die Zukunft aufgestellt und werde im Zuge der geplanten Krankenhausreform profitieren, so Lauterbach. Nach der Besichtigung nahm Lauterbach an einer Dialogrunde in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit 200 Besucherinnen und Besuchern teil. Dort wurde über die umstrittene Krankenhausreform debattiert. Viele der 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Ärzte, Hebammen oder Psychiater - äußerten Sorgen. Einige fürchten, dass durch die Krankenhausreform kleine Kliniken auf dem Land in Not geraten, wenn sie nicht spezialisiert genug sind. Lauterbach betonte, dass die Reform auch kleine Krankenhäuser stütze. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

