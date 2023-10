Stand: 04.10.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehr löscht zwei Brände im Kreis Segeberg

In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr mehrere Stunden lang im Kreis Segeberg im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Leitstelle löschten etwa 100 Einsatzkräfte bis in die Nacht ein brennendes Strohlager eines Bauernhofes im Reiherstieg in Henstedt-Ulzburg. In Heidmoor brannte zudem eine leerstehende Halle eines Bauernhofes in der Waldchaussee. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nach den Ursachen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Endspurt im Wahlkampf bei der Oberbürgermeisterwahl in Norderstedt

Am kommenden Sonntag wählt Norderstedt (Kreis Segeberg) eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Von den etwa 65.000 Wahlberechtigten haben nach Angaben der Wahlleitung bisher rund 10.000 Briefwahl beantragt. Direkt vor Ort im Norderstedter Rathaus können die Briefwahlunterlagen noch bis Freitag beantragt und abgeholt werden. Die SPD-Kandidatin Elke Christina Roeder möchte mit Themen wie Mobilität und Digitalisierung punkten. Katrin Schmieder tritt als unabhängige Kandidatin an. Ihre Themen sind: Bezahlbarer Wohnraum und Fachkräftemangel. Robert Hille (CDU) legt seinen Fokus unter anderem auf Sicherheit und nachhaltige Wirtschaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Norderstedter Verein sucht Ehrenamtliche für Arbeit mit Geflüchteten

Der Verein "Willkommen-Team Norderstedt" unterstützt Geflüchtete mit Deutschkursen, aber auch bei alltäglichen Aufgaben. Das Problem: Es fehlt an Ehrenamtlichen. Von ehemals mehr als 350 Helferinnen und Helfern sind mittlerweile nur noch 220 aktiv. Und das, obwohl die Flüchtlingszahlen auch in Norderstedt (Kreis Segeberg) immer weiter steigen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

