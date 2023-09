Stand: 07.09.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

S-Bahnlinie 4: Bahn will alternativen Lärmschutz vorstellen

Wegen der anhaltenden Kritik an der geplanten S-Bahnlinie 4 will die Deutschen Bahn am Donnerstagabend neue Pläne für die Überquerung am braunen Hirsch und einen alternativen Lärmschutz vorstellen. Die geplanten Lärmschutzwände würden das Stadtbild verschlechtern, so die Kritik einiger Ahrensburger (Kreis Stormarn). Außerdem befürchten die Anwohner, dass der Naturschutz im Ahrensburger Tunneltal unter dem Bau leidet. Ein weiterer Reibungspunkt ist die Baustellenlogistik. Durch das Projekt würden sich jahrelang Großbaustellen in der Stadt aneinanderreihen, fürchten die Kritiker. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd im Kreis Segeberg

Bei einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten zwei mutmaßliche Schleuser in Schackendorf (Kreis Segeberg) festgenommen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Kiel und die Bundespolizei mit. Die beiden Männer sind demnach Anfang der Woche auf der A21 bei Tremsbüttel vor einer Polizeikontrolle mit einer Geschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern geflohen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte vier irakische Männer auf der Rückbank vor. Sie waren laut Polizei verängstigt. Der Fahrer soll ihnen zuvor mehrfach gedroht haben. Gegen ihn und den Beifahrer wurde Haftbefehl erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Falscher Alarm in Reinfeld

Ein vermeintlicher Fake-Anruf hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Polizei in Reinfeld im Kreis Stormarn ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei einem Notruf Kindergeschrei in einer Kleingartenanlage gemeldet. Daraufhin hatte die Leitstelle etwa zehn Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Im Endeffekt sei jedoch nichts passiert, so die Polizei weiter. Nun soll ermittelt werden, wer den Notruf abgesetzt hat. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

