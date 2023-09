Stand: 06.09.2023 10:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Pinneberg: Land stellt Fördergeld für neuen Radweg zur Verfügung

Für einen neuen Radweg von Ellerbek nach Rellingen (beide Kreis Pinneberg) hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Dienstag einen Förderbescheid von 285.000 Euro übergeben. Damit muss die Gemeinde Ellerbek nur noch knapp 100.000 Euro aus eigenen Mitteln für das Projekt zahlen. Der Radweg soll vor allem für Schulkinder gebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Bürgermeisterkandidaten in Pinneberg stellen sich vor

Am 8. Oktober soll in Pinneberg ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Heute stellen sich alle fünf Kandidaten in einer Vorstellungsrunde den Fragen der Wählerinnen und Wähler. Zur Wahl stehen CDU- und Grünen-Kandidat Marco Bröcker, Jörg Heuer als parteiloses Mitglied der Wählerinitiative Buntes Pinneberg, Paul Hoffmann (parteilos), Hauke Röben (parteilos) und Thomas Vörste als Kandidat der SPD und FDP. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Rübenkampschule. Die aktuelle Bürgermeisterin, Urte Steinberg, scheidet Anfang 2024 auf eigenen Wunsch aus ihrem Amt aus. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Eltern kritisieren maroden Zustand einer Schule in Schenefeld

Im Schulzentrum Schenefeld (Kreis Pinneberg) haben sich am Dienstagabend rund 60 Eltern verärgert und besorgt über die baulichen Zustände der maroden Klassenräume geäußert. Die Gemeinschaftsschule auf dem Gelände ist schon länger sanierungsbedürftig. Wegen stark gestiegener Kosten haben sich die Neubau- oder Sanierungspläne verzögert. Die Eltern fordern eine schnelle Lösung. Aktuell wird laut Ausschuss die Decke eines Gebäudes per Pfeiler gestützt - zudem rieche es in einigen Räumen unangenehm. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

