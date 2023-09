Stand: 01.09.2023 11:07 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fünf Fahrkartenautomaten in SH gesprengt - LKA prüft Zusammenhang

Nachdem am Bahnhof Kupfermühle in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) ein Fahrkartenautomat explodiert ist, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an insgesamt fünf Orten in Schleswig-Holstein Fahrkartenautomaten gesprengt. Dabei ist jeweils ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstanden. In Tremsbüttel haben die Täter zudem eine noch unbekannte Summe an Bargeld gestohlen. Das Landeskriminalamt prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Explosionen gibt. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Land fördert Zusammenarbeit von FH Kiel und Firma aus Wedel

Das Land fördert ein Projekt einer Firma aus Wedel (Kreis Pinneberg) und der FH Kiel, bei dem es um die sogenannte kritische Infrastruktur geht. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) kommt am Freitag deshalb nach Wedel und überreicht den Förderbescheid über 400.000 Euro. Die Zusammenarbeit der FH und der Firma SET soll dabei helfen, aufwendige Inspektionen und Wartungen effizienter zu gestalten - zum Beispiel mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Damit sollen Fachkräfte entlastet und Prozesse zuverlässiger gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Hamburgerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch bei US-Open raus

Nach ihrem überraschenden Einzug in die Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers ist Eva Lys am Donnerstagabend bei den US-Open ausgeschieden. Sie verlor ihre Partie in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2. Auch Tamara Korpatsch, die früher für den Kaltenkirchener Tennisclub an der Schirnau gespielt hat, ist nach einer Niederlage ausgeschieden. Damit sind keine deutschen Frauen mehr im Turnier. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

