Böller ins Büro geworfen: Mann aus Wedel steht vor Gericht

Ein junger Erwachsener aus Wedel (Kreis Pinneberg) muss sich heute vor dem Jugendschöffengericht in Pinneberg verantworten. Der Mann soll im März einen angezündeten Böller durch ein offenes Fenster in das Büro seines Bewährungshelfers geworfen haben. Jetzt muss er sich wegen vorsätzlicher Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

VHH für deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein sind in der Kategorie "Mobilitätsdienstleistungen" für den nachhaltigen Nahverkehr nominiert. 2014 ist der erste E-Bus in Betrieb gegangen. Mittlerweile sind etwa 100 E-Busse auf den VHH-Linien in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs. Bis Anfang der 2030er-Jahre will das Unternehmen komplett emissionsfrei fahren und baut dafür die Ladestruktur aus. So wurde vergangenes Jahr in Schenefeld im Kreis Pinnebergdie nach eigenen Angaben größte Lade-Infrastruktur für E-Busse im Land in Betrieb genommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holsteiner sparen Gas

Milde Temperaturen und anhaltende Sparsamkeit haben dafür gesorgt, dass der Gasverbrauch in Schleswig-Holstein in den vergangenen sieben Monaten um mehr als 19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre gesunken ist. Das berichtet der Versorger HanseWerk mit Sitz in Quickborn (Kreis Pinneberg). Die eingesparten Gigawattstunden entsprechen laut dem Unternehmen dem Jahresverbrauch von rund 185.000 Einfamilienhäusern. Im kühleren und verregneten Juli ist der Gasverbrauch allerdings im Vergleich zum sonnigen Vormonat leicht angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2023 08:30 Uhr

