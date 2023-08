Stand: 11.08.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ökosysteme und Flüsse in Südholstein nach viel Regen erholt

Noch vor wenigen Wochen haben viele Flüsse in Südholstein eher an Rinnsale erinnert. Nach dem vielen Regen im Juli erholen sich jetzt wieder die Ökosysteme mit ihren Uferbereichen. Die Krückau, Tarpenbek oder Pinnau beispielsweise haben wieder ihre Normalwasserstände erreicht, berichtet Sonja Sporn von der NABU-Landesstelle Wasser. "Die aquatischen Tiere, also Fische, aber auch Wirbellose wie Libellenlarven, zeigen eine positive Reaktion." Auf die Seen Südholsteins hatte der Regen nicht so viel Einfluss. Die reagierten eher träge auf Hitze oder Regen und zeigen laut Sporn kaum Wasserstandsänderungen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Neues Zuhause für Zauneidechsen bei Bad Bramstedt

Die Stiftung Naturschutz wildert heute mehrere Zauneidechsen zwischen Neumünster und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) aus. Die Tierart ist in Schleswig-Holstein stark bedroht, verliert immer mehr Lebensraum an Wohngebiete oder Straßen. Die Stiftung hat deshalb jetzt neuen Lebensraum geschaffen mit Versteckmöglichkeiten zwischen Wurzel- und Steinhaufen, warmen Sonnenliegeplätzen und Winterquartieren. Seit mehreren Jahren widmet sich die Stiftung der Aufzucht von Zauneidechsen, denen als Insektenfresser eine wichtige Rolle beim Pflanzenschutz zukomme. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Demonstration gegen Abschiebung von Mariem F.

Rund 100 Menschen haben sich am Donnerstag an einer Demo in Kiel beteiligt, um ihren Protest gegen die Abschiebung einer Tunesierin auszudrücken. Die Frau war mitten in der Nacht aus einer Psychiatrie in Rickling (Kreis Segeberg) nach Schweden gebracht worden. Gegen dieses Vorgehen gab es heftige Kritik, unter anderem von der Nordkirche. Kurz vor der Demonstration war bekannt geworden, dass das Sozialministerium den sogenannten Rückführungserlass inzwischen angepasst hat. In Schleswig-Holstein werden nun keine Menschen mehr abgeschoben, wenn sie stationär in einer Klinik untergebracht sind. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

