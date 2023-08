Stand: 04.08.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Segeberg: 200.000. Besucher bei Karl-May-Spiele

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) haben am Donnerstagabend den 200.000. Besucher begrüßt. "Der Jubiläumsgast kam wie im Vorjahr zur 39. Vorstellung", teilten die Veranstalter mit. Der Besucher der Vorstellung von "Winnetou I – Blutsbrüder" sei mit seiner Freundin und seiner neunjährigen Tochter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen. Der Mann aus Struvenhütten im Kreis Segeberg erhält einen Gutschein für einen fünftägigen Urlaubsaufenthalt inklusive Vorstellung von "Winnetou II – Ribanna und Old Firehand" im kommenden Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 09:00 Uhr

Elmshornerin gewinnt vierte Medaille bei Para-Schwimm-WM

Die Elmshorner Schwimmerin Tanja Scholz gewinnt ihre vierte Medaille bei der Weltmeisterschaft im Para-Schwimmen. Am Donnerstagabend war die 39-Jährige in der Disziplin 50 Meter Rücken erfolgreich: Mit einer Zeit von knapp über 50 Sekunden landete sie auf dem zweiten Platz. An den ersten drei Wettkampftagen konnte sie schon einmal Silber und zweimal Gold gewinnen. Ihr selbsterklärtes Ziel bei den Weltmeisterschaften in Manchester: Die Qualifikation für die Paralympics im nächsten Jahr in Paris. Heute und morgen schwimmt sie in ihren Paradedisziplinen über 50 und 200 Meter Freistil. Die Para-Schwimm-WM geht noch bis Sonntag. Knapp 550 Sportler aus 67 Ländern treten bei den Wettkämpfen an. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Kunden des WZV können Fragen stellen

Die Mülltonnen werden zwar weiterhin wie gewohnt geleert, aber Rechnungen wurden dafür noch nicht verschickt. In diesem Jahr hat von den 65.000 privaten und 2.400 gewerblichen Kunden des Wege-Zweckverbands im Kreis Segebergnoch keiner einen Gebührenbescheid erhalten. Der Grund: Ein massives EDV-Problem seit Anfang des Jahres. Morgen findet dazu ein öffentlicher Termin statt. Die Kunden des Wege-Zweckverbandes haben am Sonnabend die Möglichkeit in einer öffentlichen Sitzung, ihre Fragen zu stellen. Außerdem werden der Verbandsvorsteher Peter Axmann und der Hauptausschussvorsitzende Klaus Gerdes, Bürgermeister von Schmalfeld, über die Probleme der Software-Umstellung berichten. Wann die Gebührenbescheide letztendlich verschickt werden, und wie sich die Panne auf die Höhe der Rechnungen auswirkt, ist bisher noch unklar. Mittlerweile läuft eine Schadenersatzklage der IT-Firma gegen den Verband. Die Firma fordert dabei eine Million Euro für Leistungen, die erbracht wurden, aber noch nicht bezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen Urlaub ohne Zahlen

Sie sollen sechs Mal Urlaub auf Mallorca gemacht, aber dafür nicht bezahlt haben. Zwei Elmshorner (Kreis Pinneberg) müssen sich deshalb ab heute vor dem Amtsgericht Elmshorn verantworten. Der Vorwurf lautet Betrug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 23.000 Euro, so die Staatsanwaltschaft Itzehoe. Wann ein Urteil fällt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

