Entwarnung für Trinkwasser in Hartenholm

Gute Nachrichten für die Menschen in Hartenholm (Kreis Segeberg): Ab sofort können sie ihren Wasserhahn wieder nutzen, um Trinkwasser zu zapfen, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Tödt (CDU) mitteilte. Die Untersuchungen in einem Labor hätten gezeigt, dass das Trinkwasser frei von Schadstoffen und Bakterien sei. Seit Sonnabend mussten die Hartenholmer ihr Trinkwasser an öffentlichen Ausgabestellen abholen. Bei Bauarbeiten war zuvor eine Hauptwasserleitung beschädigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 12:00 Uhr

Springreit-Elite gastiert in Pinneberg

In Pinneberg trifft sich bis Sonntag die Elite des Pferdesports. 570 Pferde und 230 Reiter aus 20 verschiedenen Nationen sind beim "CSI Hof Waterkant" am Start. Veranstalterin und Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann freut sich darüber, dass ihr Turnier auch die internationale Elite nach Holstein lockt. Ein Höhepunkt ist der Große Preis von Holstein am Sonntag. Die Springreiter können sich dadurch für Olympia 2024 in Paris qualifizieren. Im vergangenen Jahr besuchten 25.000 Zuschauer das Event. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Unfall auf der A21

Bei einem Unfall auf der A21 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) sind am Mittwoch sechs Personen leicht verletzt worden. Ein Kleinbus hatte eine Panne und musste deswegen langsam auf die rechte Spur fahren. Der Fahrer eines Sattelzug hatte das laut Autobahnpolizei zu spät gesehen und prallte mit voller Wucht auf den Bus. Die A21 war zwischenzeitlich voll gesperrt.| NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

