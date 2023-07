Bad Segeberg: Karl-May-Spiele sind Tourismusmagnet Stand: 21.07.2023 17:43 Uhr Die Karl-May-Spiele bescheren Bad Segeberg jede Saison ein hohes Tourismusaufkommen. Auch die Jugendherberge vor Ort ist mit Schulklassen und Karl-May-Fans voll belegt.

von Doreen Pelz

Schon morgens um 9 Uhr herrscht wildes Treiben in der Karl-May-Jugendherberge in Bad Segeberg. Vor allem an den Wochenenden, wenn zweimal am Tag Vorstellungen bei den Karl-May-Spielen sind, ist ordentlich zu tun für René Petzold und sein Team. "Heute reist eine Schulklasse aus Berlin ab. Und bis heute Abend haben wir wieder 150 Betten belegt", erzählt Petzold. In den zwölf Wochen Saison am Kalkberg, zwischen Juni und September, herrscht Hochbetrieb. Von Montag bis Donnerstag übernachten hier Schulklassen, am Wochenende kommen dann die Karl-May-Fans.

150 Betten pro Nacht für Karl-May-Fans

"Häufig bleiben die nur für eine Nacht, was mehr Arbeit für uns bedeutet. Aber wird sind dankbar für die zwölf Wochen", sagt der Herbergsleiter. Auch wenn das Binnenland in Schleswig-Holstein inzwischen mehr Touristen anzieht, die meisten wollen weiterhin Urlaub an Nord- und Ostsee machen. Immer mehr entdecken jedoch durch die Karl-May-Spiele, dass Bad Segeberg gar nicht so weit weg ist vom Meer. "Wir sind für ein paar Tage aus Hannover mit unseren vier Enkeln gekommen. Gestern waren wir bei Winnetou und heute gucken wir uns die Gegend an. Sehr schön hier!", erzählt ein Gast.

Jugendherberge wünscht sich Anbau

Ab 10 Uhr ist Abreise, dann wird überall geschraubt, gesaugt und sauber gemacht. In nur vier Stunden können die ersten neuen Gäste einchecken. "Bis 18 Uhr geht hier jeder Schlüssel weg", prophezeit René Petzold. Die ersten vier sind schon vergeben. Und wenn mehr Platz wäre, könnten noch mehr Gäste untergebracht werden.

"Wir wünschen uns vor allem einen großen Speiseraum, den man auch für Veranstaltungen nutzen kann. Dann können wir im Rest des Jahres auch mal ein Chorlager aufnehmen." Der Herbergsleiter zeigt die zwei kleineren, verwinkelten Räume die aktuell als Speiseräume genutzt werden. "Dann könnten wir die noch als Übernachtungsräume nutzen. Auch in der Zeit, wenn kein Karl May ist."

Dehoga: Karl-May-Spiele sind Tourismusmagnet

Nach der Corona-Pandemie hat sich die Buchungslage nicht nur erholt, sondern auch die Erwartungen übertroffen. Die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr haben diesen Trend bereits angedeutet. Laut Statistikamt Nord übernachteten im vergangenen Jahr 38.518 Menschen in Bad Segeberg. Die meisten davon im Sommer. Laut Dehoga ziehen vor allem die Karl-May-Spiele auch immer mehr Touristen ins Binnenland.

Neben Restaurants profitieren auch Anwohner

Auch die Restaurants rund um den Kalkberg sind an den Spieltagen, Donnerstag bis Sonntag, sehr gut besucht. "Karl-May-Saison ist hier bei uns Ausnahmezustand" erklärt die Thekenkraft Katrin aus dem Restaurant Mora Mora. Auch zwei neue Lokale an der Ecke Oldesloer Straße, die erst im Frühjahr aufgemacht haben, haben sich schon etabliert.

Wie in jedem Jahr verkaufen auch die Anwohnerinnen und Anwohner auf den Straßen rund um den Kalkberg an privaten Ständen Getränke und Souvenirs. "Wir wollen das Geld, was wir einnehmen für unsere Hochzeit nächstes Jahr sparen", erzählt Tanja Wist. Sie verkauft Federschmuck und Süßigkeiten, man kann bei ihr aber auch Sitzkissen ausleihen. "Jetzt wo Ferien sind, kommen vor allem Touristen zu uns. Wir schnacken dann auch kurz. Und alle sind glücklich." Das Bad Segeberg auch mehr als nur Karl May zu bieten hat, darüber sind sich alle einig. Und hoffen, auch außerhalb der Saison mehr Touristen in die Stadt locken zu können.

