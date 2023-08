Stand: 01.08.2023 20:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Norderstedt vom 1. August 2023.

Brand in Elmshorn - Akkus fangen Feuer

Großeinsatz am Dienstagabend für die Feuerwehr in Elmshorn im Kreis Pinneberg: Nach Angaben eines Sprechers war in der Mühlenstraße ein Geschäft für Akkus in Brand geraten. Die Helfer haben sieben Menschen aus dem Gebäude gerettet, eine davon kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten - die könnten sich noch hinziehen, da die Akkus einzeln aus dem Laden geholt und weiter gekühlt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 20:00 Uhr

Regen sorgt für Aussetzen der Weizen und Rapsernte

Der anhaltende Regen hat auch in Südholstein Auswirkungen auf die Weizen- und Rapsernte. Seit dem Wochenende ist die nach Angaben der Landwirtschaftskommer gestoppt. Laut Peter Koll vom Kreisbauernverband Stormarn drohen massive Ernteeinbrüche, sollte sich das Wetter in den nächsten Wochen nicht bessern: "Das Getreide sowie der Raps sind zu feucht." Bleibt das Wetter wie es ist, könne ein großer Teil der Ernte nur noch als Tierfutter verwendet werden. Zum Wochenende könnte laut Landwirtschaftskammer die Ernte fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Hartenholm: Trinkwasser vorerst weiter von der Feuerwehr

In Hartenholm im Kreis Segeberg gibt es bis voraussichtlich Donnerstag noch Trinkwasser von der freiwilligen Feuerwehr. Die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Tödt (CDU) sagte: "Wir haben gestern die Wasserproben entnehmen können, die gehen heute ins Labor. Wenn die Proben ins Labor gehen werden Kulturen angesetzt und diese Kulturen benötigen zwei Tage, bis man sie auswerten kann.“ Bis klar ist, ob das Wasser frei von Schadstoffen und Bakterien ist, können die Hartenholmer mit Kanistern und Flaschen Trinkwasser bei der freiwilligen Feuerwehr im Wiesendamm abfüllen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Elmshorn verlängert Kontrollbereich

Die Polizei verlängert Kontrollen rund um den Bahnhof und den Steindammpark in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Damit können die Beamten sich weiterhin ohne konkreten Anlass Ausweise zeigen lassen oder Jacken oder Rucksäcke durchsuchen. Am Sonnabend drohte ein alkoholisierter Mann in der Bahnhofsunterführung mehreren Passanten mit Schlägen. Die Polizei hatte den Kontrollbereich Anfang Juli eingerichtet, da es rund um den Bahnhof immer wieder zu schweren Straftaten kommt. Die Verlängerung gilt zunächst bis zum 15. August. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Der Kreis Segeberg schafft das Faxgerät ab

Ende des Jahres will die Verwaltung des Kreises Segeberg das Faxgerät abschaffen. In einer Mitteilung des Kreises heißt es, das Fax sei heutzutage anfällig für Übertragungsfehler und da es nicht mehr über Telefonleitungen, sondern das Internet übermittelt wird, seien sensible Daten nicht gut genug geschützt. Für die Kommunikation mit anderen Behörden nutzt der Kreis bereits ein internes Behördennetz. Die Verwaltung im Kreis Segeberg bleibt über Telefon, Brief, Mail oder datensichere Kontaktformulare und Online-Dienste erreichbar. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2023 | 16:30 Uhr