Messerattacke Elmshorn: Kontrollbereich um Bahnhof Stand: 07.07.2023 14:39 Uhr Nachdem ein 20 jahre alter Mann in Elmshorn mit einem Messer verletzt worden ist, darf die Polizei in dem Bereich um den Bahnhof nun anlasslos kontrollieren.

Die Polizei hat - als Reaktion auf einen mutmaßlichen Messerangriff am Mittwoch - rund um den Elmshorner Bahnhof (Kreis Pinneberg) einen sogenannten Kontrollbereich angeordnet. Das bedeutet: In dem Bereich darf die Polizei - zunächst bis Ende des Monats - jederzeit Personen kontrollieren und zum Beispiel auch durchsuchen, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gibt.

16-Jähriger sitzt in U-Haft

Hintergrund ist, dass es rund um den Bahnhof besonders häufig zu Straftaten kommt. Zuletzt hatte es am Mittwochabend eine Auseinandersetzung gegeben, bei der ein 16-Jähriger aus dem Kreis Steinburg einen 20 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Der 16-Jährige wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nach Angaben der Polizei inzwischen in einer Jugendanstalt in Untersuchungshaft.

Mann gilt als Intensivtäter

Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag (5. Juli) waren zwei Gruppen junger Männer aneinandergeraten. Der 16 Jahre alte Mann war polizeibekannt und galt dort offenbar als sogenannter Intensivtäter. Er soll laut Polizei mit einem Messer auf den 20-jährigen Elmshorner eingestochen haben. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 20-Jährigen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Messer auch gegen Polizisten gerichtet

Der mutmaßliche Täter war den Angaben zufolge zunächst geflohen und wurde offenbar von zwei Bekannten des Opfers verfolgt. Als Streifenpolizisten den 16-Jährigen wenige Straßen weiter stellten, wurden sie nach eigenen Angaben mit einem Messer bedroht. Ein Polizist soll einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein, der 16-Jährige und drei weitere junge Männer wurden festgenommen, andere konnten fliehen.

