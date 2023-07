Stand: 28.07.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Starkregenschäden in Südholstein

Starkregen hat in Schleswig-Holstein in den vergangenen 20 Jahren große Schäden angerichtet. Das zeigt jetzt eine Studie des Dachverbands der Versicherer in Deutschland. Auch Südholstein war betroffen: Im Herbst 2021 standen Tiefgaragen in Reinbek (Kreis Stormarn) bis zu einem Meter unter Wasser. Laut der Studie gab es zwischen 2002 und 2021 im Kreis Segeberg 62-mal extreme Niederschläge, in den Kreisen Stormarn und Pinneberg 54-mal. Das sind nur halb so viele wie beispielsweise in Rendsburg-Eckernförde. Aber mit Blick auf die entstandenen Schäden gehören Segeberg und Stormarn landesweit zu den Kreisen, die am stärksten betroffen waren. In Pinneberg gab es deutlich weniger Schäden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn: Räuberische Erpressung und Überfall

Wegen räuberischer Erpressung und Raubüberfällen muss sich ab heute ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Kiel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er mit drei weiteren Männern vor gut zwei Jahren einen Mann in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg in sein Auto gezwungen, geschlagen und bedroht hat. Außerdem habe er Geld vom Konto des Geschädigten abgehoben. In einem Waldstück sollen die Männer ihn dann gefilmt und gezwungen haben sich auszuziehen. Zwei Tage später habe der Angeklagte eine ähnliche Tat begangen. Mitverhandelt werden auch zwei Überfalle auf eine Tankstelle und eine Spielhalle in Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

WTA-Turnier in Hamburg: Akugue aus Reinbek im Halbfinale

Noma Noha Akugue hat beim Tennis-Turnier in Hamburg überraschend das Halbfinale erreicht. Die 19-Jährige aus Reinbek (Kreis Stormarn) bezwang am Donnerstag bei der Sandplatzveranstaltung am Rothenbaum die Italienerin Martina Trevisan mit 5:7, 6:4, 7:5 und steht erstmals in ihrer Karriere in einem WTA-Halbfinale. Akugue überzeugte nach den bislang starken Auftritten auch gegen Trevisan. Trotz des verlorenen ersten Satzes blieb sie dran und glich aus. Mit 7:5 holte sich Akugue den Satz. Mit Tränen in den Augen freute sich das Talent mit dem jubelnden Hamburger Publikum. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 20:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.07.2023 | 09:00 Uhr