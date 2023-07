Stand: 04.07.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Segeberg bekommt neue Feuerwache

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) wird schon seit Wochen neben der B206 gebaut. Heute ist dort offizielle Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrhaus. 18 Millionen Euro investiert die Stadt. In zwei Bauabschnitten soll erst ein Neubau entstehen und dann das alte Gerätehaus aus den 1980er-Jahren abgerissen werden. 2025 soll die neue Feuerwache fertig sein. Nach eigenen Angaben fährt die Feuerwehr Bad Segeberg rund 250 Einsätze im Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:00 Uhr

Tierreste auf A23-Rastplatz "Forst Rantzau" entdeckt

Auf einem Rastplatz der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) haben Unbekannte einen großen Sack voller Tierreste und Wolle illegal abgestellt. Laut Polizei stammt beides vermutlich von Schafen. Der sogenannte Umwelttrupp der Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen und sucht nach Zeugen, die etwas auf dem Parkplatz "Forst Rantzau" gesehen haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall sorgt für Verkehrschaos auf B431 in Wedel

Bei einem Unfall auf der B431 in Wedel (Kreis Pinneberg) haben sich Montagnachmittag zwei Frauen verletzt. Laut Polizei waren sie mit ihren Wagen frontal zusammengestoßen und dann in den Graben geschleudert. Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten zwischen Gartencenter und Rettungswache gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken stand der Verkehr still. Nach einer Stunde konnte der Busverkehr auf der B431 an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Anzahl der Kegelrobben-Jungtiere wieder gestiegen

Im Wattenmeer und auf Helgoland (Kreis Pinneberg) leben wieder deutlich mehr Kegelrobben. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Jungtiere jährlich um durchschnittlich 13 Prozent gewachsen, so eine Sprecherin des Internationalen Wattenmeer-Sekretariats in Wilhelmshaven. Die Bilanz ist das Ergebnis der Kegelrobbenzählungen im Wattenmeer und auf Helgoland von diesem und vom vergangenen Jahr. Demnach wurden während des Höhepunkts der Wurfsaison von November bis Januar im Wattenmeer und auf Helgoland insgesamt 2.500 junge Kegelrobben gezählt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 05:30 Uhr

