Elmshorn: Stadt investiert elf Millionen Euro in Grundschulerweiterung

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wird die Grundschule Kaltenweide erweitert. Heute ist Baustart für den Anbau, in den die Stadt mehr als elf Millionen Euro investiert. Geplant ist ein energieeffizienter Neubau mit Gründach. Der soll unter anderem Platz für elf neue Klassenräume und einen Werkraum bieten. Dadurch sollen laut Stadt auf Dauer mehr Klassen möglich sein und auch das offene Ganztagskonzept an der Grundschule erleichtert werden. Ende kommenden Jahres soll das Gebäude fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Reparaturen an Start- und Landebahn des Flughafens bei Norderstedt

Nach einem Monat mit vermehrtem Fluglärm über Norderstedt (Kreis Segeberg) wegen größerer Bauarbeiten, wird es jetzt fünf Tage lang ruhiger. Der Hamburger Flughafen führt Reparaturen an der Start- und Landebahn Norderstedt/Alsterdorf durch, deshalb ist die Piste voraussichtlich bis Freitag gesperrt. Weil auch am Pistenkreuz gearbeitet wird, finden die Reparaturen auch nachts statt. Mit den Bauarbeiten wird laut Flughafen eine längere Sperrung vorbereitet: Nach den Herbstferien soll die gesamte Landebahn in Richtung Norderstedt für etwa vier Wochen erneuert werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Starker Wind sorgt für Feuerwehreinsätze in SH

Der starke Wind am Sonntag hat für einige Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt: Auch die Rettungsleitstelle Nord hatte bis in die Nacht hinein Einsätze wegen des Windes - etwas Größeres ist den Angaben zufolge aber nicht passiert. In Rönnau im Kreis Segeberg ist nach Angaben der Leitstelle ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen. Verletzt wurde niemand verletzt, aber das Dach ist beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:00 Uhr

Prozessstart nach Fahrt in Menschenmenge in Henstedt-Ulzburg

Vor dem Landgericht Kiel muss sich ab heute ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten, der vor drei Jahren in Henstedt-Ulzburg mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren sein soll. Die AfD hatte sich damals im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) zu einem Parteitag getroffen. Vor der Tür versammelten sich etwa 200 Menschen zu einer Gegendemonstration. Nach dem Parteitag eskalierte die Situation. Der damals 19-Jährige soll dann laut Staatsanwaltschaft mit dem Auto ungebremst in die Demonstrierenden gefahren sein. Drei Menschen wurden verletzt. Ein Urteil soll es im Oktober geben. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 06:00 Uhr

