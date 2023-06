Stand: 21.06.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Stormarn mahnt: Wasserentnahme aus Seen und Flüssen verboten

Nach Angaben des Kreises Stormarn ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Wasser aus oberirdischen Gewässern, wie zum Beispiel Flüssen oder Seen zu entnehmen. Das gehe nur mit einer Sondergenehmigung, die aktuell aber nur in Ausnahmefällen erteilt werden könne. Die Pegelstände sind an vielen Stellen laut Kreis so niedrig wie noch nie zu dieser Zeit. Würde zusätzlich Wasser abgezapft werden, um Rasen und Blumen zu gießen, würde das den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen noch stärker gefährden. Der Kreis Stormarn hat daher Kontrollen angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Norderstedter im Finale der Special Olympics World Games

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat Franz Bechler aus Norderstedt (Kreis Segeberg) heute die Chance auf eine Medaille im Mini-Speerwurf. In dieser Disziplin steht er im Finale. Läufer Jan Brückner, ebenfalls aus Norderstedt, hat am Dienstag bereits im Finale über 200 Meter den fünften Platz belegt. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

A7-Sperrung in Hamburg führt zu mehr Verkehr im Kreis Stormarn

Die A7 wird ab 21 Uhr von Hamburg in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Bahrendfeld gesperrt. Laut der Autobahn GmbH hatte Starkregen am Wochenende die Autobahn bei Altona unterspült, seitdem ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die weiträumige Umleitung führt ab dem Maschener Kreuz auf die A1, dann auf die A21 und über die B205 zur A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd. Andere Ausweich- und Nebenstraßen sind laut Autobahn GmbH nicht für das Fahrzeugaufkommen ausgelegt und der Verkehr dort könnte Rettungseinsätze erschweren. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

