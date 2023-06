Stand: 09.06.2023 11:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Waldbrandgefahr in Kaltenkirchen

Durch den ausbleibenden Regen steigt die Gefahr für Wald- und Flächenbrände. Wie die Stadt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) mitteilte, wird der Feuerindex in den kommenden Tagen auf die vierte von fünf Warnstufen ansteigen. Deshalb seien bis auf weiteres im Freizeit- und Erholungspark der Stadt und auch auf der Kaltenkirchener Heide Grillen, Rauchen und offenes Feuer untersagt, so die Stadt. Außerdem sollen Autos nicht auf leicht entzündbarem Untergrund wie zum Beispiel Grasflächen parken, denn von den Katalysatoren könne aufgrund ihrer hohen Temperatur eine erhebliche Brandgefahr ausgehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Reinfeld

In der Nacht auf Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Reinfeld im Kreis Stormarn gebrannt. Laut Feuerwehr war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Rund 60 Helfer waren im Einsatz. Sieben Bewohner und ein Hund konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Die Straße "Bischofsteicher Weg" war Freitagfrüh gesperrt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Leck im Wassernetz Bornhöved gefunden

Das Leck im Wassernetz von Bornhöved im Kreis Segeberg ist gefunden worden. Das erklärte Bürgermeister Reinhard Wundram (CDU) auf NDR Nachfrage. Die Reparaturarbeiten laufen demnach bereits. Anfang kommender Woche soll der Schaden behoben sein. Bis dahin werde es keine weiteren Warnungen geben, da die rund 19.000 Personen, die von Bornhöved aus versorgt werden, gut Wasser gespart hätten, so der Bürgermeister. Zur genauen Position des Lecks machte der Bürgermeister keine Angaben. Am vergangenen Wochenende war im Wasserwerk der Verlust von Wasser im Netz aufgefallen - die Suche nach dem Leck dauerte insgesamt sechs Tage. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

